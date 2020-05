Τεχνολογία - Επιστήμη

Βιτριόλι: τι είναι, πώς προμηθεύεται και τι προκαλεί (βίντεο)

Ο καθηγητής Χημείας Νίκος Κατσαρός έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα για το Θειικό οξύ, που προκαλέσε εγκαύματα στην 34χρονη στην Καλλιθέα.