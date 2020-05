Αθλητικά

Ο Μέσι “πίκρανε” τους ακολούθους του στο instagram

Σοκ για τους 40.000.000 ακολούθους του Αργεντινού σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ο Λιονέλ Μέσι απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, κατείχε έναν από τους πιο δημοφιλείς λογαριασμούς σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο, με 40 εκατομμύρια ακόλουθους.

Το προφίλ του Μέσι (leomessi) είναι εντελώς...λευκό, χωρίς ένδειξη προηγούμενων δημοσιεύσεων, κατάσταση που εξέπληξε τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ηγείται της σχετικής κατάταξης με τον μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων Instagram, με 220 εκατομμύρια, μπροστά από την Αριάνα Γκράντε (187) και τον Ντουέιν Τζόνσον (187). Ο Μέσι ήταν στην όγδοη θέση.