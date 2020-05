Κόσμος

Κορονοϊός: η Βραζιλία είχε περισσότερους θανάτους από τις ΗΠΑ τις τελευταίες 24 ώρες!

Η Βραζιλία είναι πλέον αδιαμφισβήτητα το νέο επίκεντρο της πανδημίας στον πλανήτη και δεύτερη σε κρούσματα παγκοσμίως.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε 807 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, δηλαδή απολογισμό υψηλότερο από αυτόν που καταγράφηκε στις ΗΠΑ, που ανήλθε σε 620 θανάτους, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Βραζιλία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στον κόσμο ως προς τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με 374.878, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 1,637 εκατ. κρούσματα.

Το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στη Βραζιλία ανέρχεται πλέον σε 23.473, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας, ενώ στις ΗΠΑ έχει φθάσει τους 97.971, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Ρόιτερς.