Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: σήμερα υπογράφεται η ΚΥΑ για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (βίντεο)

Τι είπε για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, την καθαριότητα στα σχολικά κτίρια, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και την άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς.

Σήμερα υπογράφεται η υπουργική απόφαση για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο υπουργός σημείωσε ότι 36.500 άνθρωποι θα βρουν δουλειά μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στον Ιούνιο τα εν λόγω προγράμματα θα αξιολογηθούν από τον ΟΑΕΔ και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους!

"Σήμερα έχω συνάντηση με τον κ. Βρούτση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Θα συνυπογράψουμε. Έχει ολοκληρωθεί η δουλειά από το υπουργείο Εσωτερικών και από το υπουργείο Εργασίας. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δικαιούχων, ανέργων, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Θα πάνε σε Δήμους, κυρίως σε Κοινωφελείς Οργανισμούς, σε άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και ένας ορισμένος αριθμός θα συνδράμει στο κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων" δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ.Θεοδωριάκος ξεκαθάρισε, εκ νέου, ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για μείωση μισθών στο δημόσιο, ενώ διευκρίνισε ποιοι δικαιούνται ακόμα την άδεια ειδικού σκοπού. “Τη δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με παιδιά έως 15 ετών, τα οποία λόγω των ρυθμίσεων που ισχύουν, δεν μπορούν να πάνε κάθε μέρα στο σχολείο” είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι λόγω της μη λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα για γονείς παιδιών κάτω των 15 ετών να φεύγουν νωρίτερα από την εργασία τους για να μπορούν να τα παραλάβουν από το σχολείο. Για τις καλοκαιρινές άδειες σε όσους γονείς έχουν εξαντλήσει τις ημέρες που δικαιούνται, στο πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού, τόνισε ότι θα υπάρξει μέριμνα.

Επίσης, για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, απάντησε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία, καθώς έχει συνυπολογιστεί από τους επιστήμονες ότι τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπή στα μέτρα. Ο υπουργός πρόσθεσε δε ότι έχει εξασφαλιστεί η καθαριότητα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εμφανίστηκε κάθετος. “Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε τους Έλληνες πραγματικά αισιόδοξους, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφερε ο κορονοϊός” είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ “Μένουμε Όρθιοι ΙΙ” τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας εμμένει σε πράγματα που έχουν ρυθμιστεί.