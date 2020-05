Κόσμος

Κορονοϊός: Γαλλογερμανική έκκληση για άμεσο άνοιγμα των ευρωπαϊκών συνόρων

Γαλλία και Γερμανία πρέπει να εργαστούν υπέρ της άμεσης αποκατάστασης της ελεύθερης μετακίνησης μέσα στον χώρο Σένγκεν, υπογράμμισαν Φεράν και Σόιμπλε.

Ο πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και ο ομόλογός του της γερμανικής Μπούντεσταγκ απηύθυναν σήμερα έκκληση για το άνοιγμα το συντομότερο δυνατό των συνόρων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, έπειτα από πολλές εβδομάδες που παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

“Η Γαλλία και η Γερμανία πρέπει να εργαστούν υπέρ της άμεσης αποκατάστασης της ελεύθερης μετακίνησης μέσα στον χώρο Σένγκεν μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις”, υπογράμμισαν ο Ρισάρ Φεράν και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην κοινή τους ανακοίνωση η οποία περιήλθε στην κατοχή του AFP. “Το κλείσιμο των γαλλογερμανικών συνόρων έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη μεθοριακή περιοχή και επηρεάζουν κυρίως την αντίληψη των γαλλογερμανικών σχέσεων”, επεσήμαναν ο Φεράν, που ανήκει στο κόμμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν LREM και ο Σόιμπλε, που ανήκει στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, ζητώντας “άμεση δράση”.

Το κείμενο αυτό δημοσιοποιείται δύο ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γαλλογερμανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ένα νέο φόρουμ που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, θέμα της οποίας αυτή τη φορά θα είναι τα μαθήματα που μπορεί να πάρει η Ευρώπη από την πανδημία covid-19. Προς το παρόν το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των χωρών της ΕΕ είναι προγραμματισμένο για τα μέσα Ιουνίου, όμως μέχρι στιγμής κάθε χώρα προχωρά σε δικές της ανακοινώσεις, παρά την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες.

Οι πρόεδροι των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων “χαιρέτισαν” στην ανακοίνωσή τους και εξέφρασαν “τη στήριξή τους” στην πρόσφατη πρόταση του Μακρόν και της Μέρκελ για το ταμείο ανασυγκρότησης της ΕΕ, το οποίο θα διαθέτει 500 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου οι ευρωπαϊκές χώρες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας. “Η Γαλλία και η Γερμανία αναλαμβάνουν την κοινή τους ευθύνη προς την ΕΕ” με αυτή την πρόταση που έχει στόχο “η Ευρώπη να εξέλθει ενισχυμένη έπειτα από την κρίση του κορονοϊού”, αναφέρουν.

Οι δύο αξιωματούχοι κάνουν ένα βήμα ακόμη ζητώντας “τώρα να ξεκινήσει μια δεκαετία δημόσιων επενδύσεων” στην Ευρώπη στους τομείς της υγείας, της προστασίας του κλίματος και της ασφάλειας. “Η πρωτοβουλία των δύο κυβερνήσεών μας θα πρέπει να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή ενός νέου Σχεδίου Σουμάν”, τονίζουν αναφερόμενοι στον ιδρυτικό κείμενο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 1950, πριν ακριβώς 70 χρόνια.