Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: ικανοποιητική η πρεμιέρα στο άνοιγμα της εστίασης (βίντεο)

Τι είπε για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής και την εκ περιτροπής εργασία, αλλά και πως σχολίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι τα πρώτα στοιχεία από το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης είναι ικανοποιητικά σε ότι αφορά την κίνηση, παρά το γεγονός ότι η βροχή απέτρεψε πολλούς να τα επισκεφτούν.

Ερωτηθείς για το θέμα της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τόνισε ότι οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστούν λίγες μέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας τη χθεσινή παρουσίαση του επικαιροποιημένου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, «Μένουμε Όρθιοι» και ειδικά την πρόταση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε την προκαταβολή φόρου στο 50% και την ανέβασε στο 100%.

Πρόσθεσε ότι τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ θα ανακοινώσει το ακριβές ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και η μείωση αυτή θα αφήσει ικανοποιημένη την αγορά.

Σε ότι αφορά το αίτημα για περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, ο κ. Γεωργιάδης παρατήρησε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά και μια περαιτέρω μείωση στο 6% θα δημιουργούσε δημοσιονομικό πρόβλημα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Ερωτηθείς για την εκ περιτροπής εργασία, υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας θα κάνουν αυστηρούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι επιχειρήσεις ακολουθούν όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Τέλος ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, δήλωσε ότι ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για τον δεύτερο κύκλο ανέρχεται σε 1,34 δις ευρώ.