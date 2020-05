Κοινωνία

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Πρόκειται για το τρίτο συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών. Τι ζητούν;

Ένα ακόμη «ραντεβού» κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και της εφαρμογής της ρύθμισης για τη μετάδοση των μαθημάτων έχουν δώσει οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) για σήμερα το απόγευμα στις 19:00, στα Προπύλαια.

Πρόκειται για το τρίτο συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν να αποσυρθεί το «αντιεκπαιδευτικό», όπως το χαρακτηρίζουν, πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, να καταργηθεί η τροπολογία και να μην εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων και να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία.

Παράλληλα, ζητούν να στηριχθεί το δημόσιο σχολείο και να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.