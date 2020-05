Πολιτική

Δένδιας: τα σύνορα είναι δεδομένα και δεν αλλάζουν

Ο ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι η επέκταση του φράχτη στον Έβρο θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να φυλάει τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρώπης», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Καθημερινή", ενώ στέλνει σαφές μήνυμα ότι ο φράχτης στον Έβρο θα ολοκληρωθεί και τα έργα επέκτασής του συνεχίζονται κανονικά.

«Τα σύνορα είναι δεδομένα. Δεν αλλάζουν και δεν μπορούν να αλλάξουν», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και εξηγεί ότι αυτό που αλλάζει είναι τα σημεία από τα οποία γίνονται μετρήσεις, λόγω αλλαγών στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της κοίτης του Έβρου.

«Δεν επηρεάζει όμως επ' ουδενί τα σύνορα της χώρας. Δεν υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης των συνόρων. Επιτρέψτε μου να πω, λοιπόν, εν είδει σχολίου, ότι, οποιαδήποτε αναφορά μιας τέτοιας εκδοχής και μάλιστα από όσους κάνουν καριέρα διά της επίκλησης της πατρίδας, εξυπηρετεί στην πραγματικότητα μόνο επιδιώξεις τρίτων», προσθέτει ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι ουδέποτε έγινε λόγος για αλλαγή συνόρων, «απαγορεύεται από το Σύνταγμα η παραχώρηση έστω και τετραγωνικού εκατοστού εθνικού χώρου», και προσθέτει: «Υπήρξε όμως μία προσπάθεια απομόνωσης και διαστρέβλωσης των όσων είπα από την ακροδεξιά του κ. Βελόπουλου, σε συνδυασμό με fake news της Sun. Πίσω από την ακροδεξιά με διάφορες αποχρώσεις συντάχθηκαν δυστυχώς κόμματα της αντιπολίτευσης».

«Είναι λυπηρό ότι, λίγες μόνο εβδομάδες μετά τη σύμπνοια που χαρακτήρισε τον ελληνικό πολιτικό κόσμο ως προς τα γεγονότα στον Έβρο, την οποία, σημειωτέον, ανέδειξα και επικρότησα, ορισμένοι επιλέγουν να υιοθετήσουν fake news ενός ακροδεξιού κόμματος, για να αποσπάσουν μικροκομματικά οφέλη» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Δένδιας αναλύει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στον Έβρο. Όπως αναφέρει έχουν ξεκινήσει έργα για την επέκταση του υφιστάμενου φράχτη στον Έβρο που προκάλεσαν την αντίδραση της Τουρκίας. Επιδόθηκε στην Ελλάδα μια ρηματική διακοίνωση με την οποία η Τουρκία ζήτησε να της γνωρίσουμε τις συντεταγμένες κατασκευής του φράχτη, αλλά και να συνεννοηθούμε μαζί της για την κατασκευή του.

«Το τουρκικό αίτημα αυτό απορρίφθηκε με ρηματική διακοίνωση, καθώς το τι κάνουμε εντός ορίων της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικό μας προνόμιο και αρμοδιότητα και δεν υποχρεούμεθα να δώσουμε λογαριασμό σε οιονδήποτε» τόνισε και προσέθεσε.

«Εν συνεχεία, επειδή κατεγράφη κάποια κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας στην περιοχή, προβήκαμε, όπως οφείλαμε, σε νέα ρηματική διακοίνωση. Από εκεί και πέρα, έλαβε χώρα μια απαράδεκτη διασπορά παραπληροφόρησης, περί κατάληψης π.χ. 16 στρεμμάτων ελληνικού εδάφους, από την οποία δυστυχώς παρασύρθηκαν κόμματα της αντιπολίτευσης, ως μη όφειλαν».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη, ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι n Ελλάδα κατόρθωσε να καταστεί συνομιλητής με ρόλο στο ζήτημα της Λιβύης, κάτι το οποίο είναι πρόδηλο τόσο με πληθώρα των διμερών μας επαφών, όσο και με πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη πενταμερής Διάσκεψη, στην οποία η χώρα μετείχε με τη Γαλλία, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση στη Λιβύη είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν. Η χώρα μας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και ασκεί την επιρροή της για την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος όπου κρίνει σκόπιμο, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει σειρά ταξιδιών στην περιοχή, προκειμένου να συζητήσει εκ νέου από κοντά με τους άμεσα εμπλεκόμενους τις εξελίξεις, ενώ θα συνεχιστούν και οι επαφές και εξ αποστάσεως, όπως την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του λιβυκού Κοινοβουλίου.