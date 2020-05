Υγεία - Περιβάλλον

Αποζημιούμενα φάρμακα: 195 νέα σκευάσματα στον κατάλογο

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, εντάχθηκαν στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων, 195 συσκευασίες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, πολλών εκ των οποίων η εξέταση εκκρεμούσε από το 2018.

Από αυτά, 104 (53.33%) είναι γενόσημα, 36 (18.46%) βιοομοειδή, 36 (18.46%) πρωτότυπα, 8 (4.1%) υβριδικά, 6 (3.07%) καλώς καθιερωμένης χρήσης και 5 (2.56%) σταθεροί συνδυασμοί.

Τα φάρμακα αφορούν παθήσεις όπως, λευχαιμία, μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, σακχαρώδη διαβήτη, αναιμία, αρτηριακή πνευμονική υπέρταση, ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, άσθμα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn, ενώ περιλαμβάνονται και φάρμακα αντιρετροϊκής θεραπείας και φάρμακα σπανίων παθήσεων.

Ο κατάλογος των φαρμάκων τα οποία εντάχθηκαν στον κατάλογο των αποζημιούμενων, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ή πατώντας ΕΔΩ