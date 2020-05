Life

Χριστίνα Παππά: δεν έχω πρόβλημα με την ηλικία του συντρόφου μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις σχέσεις της, τα χρόνια που έχει να βγει ραντεβού, αλλά και την κρίση πανικού που της προκάλεσε ο εγκλεισμός στο σπίτι, λόγω κορονοϊού.