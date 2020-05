Life

Ο Δημήτρης Ταταράκης… αναστατώνει το “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την καριέρα του ως μοντέλο, τα λεφτά στον χώρο της μόδας και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να ξεχωρίσουν στον χώρο.