Κοινωνία

Σοκ: Αφγανός ασέλγησε σε ανήλικο κορίτσι

Την καταγγελία έκανε στην αστυνομία η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού!

Δραματικές ώρες έζησε στα χέρια ενός Αφγανού ένα ανήλικο κορίτσι από τη Συρία, το οποίο διέμενε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος Αφγανός, ο οποίος φιλοξενούταν στο σπίτι της οικογένειας, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της κόρης της.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον αλλοδαπό, στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για «Γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, όπου ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη» και παράβαση του Νόμου «Περί αλλοδαπών».

Πηγή: thestival.gr