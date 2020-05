Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Το πρόωρο φθινόπωρο συνεχίζεται με βροχές, μπόρες και αισθητή ψύχρα. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Το πρόωρο φθινόπωρο συνεχίζεται με βροχές, μπόρες και αισθητή ψύχρα. Με πολλές μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας την λαϊκή σοφία που επιμένει : " Μη βγάλεις μήτε μπάλωμα, πριν βγει ο Μάης μήνας" !

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, περιμένουμε άστατο καιρό με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, ισχυρότερες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 5 έως 23 και νοτιότερα από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θα φυσούν βοριάδες 3 με 5, στα πελάγη 6 , τοπικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την παρουσία Φιλλοδέτη στη Ροδακινιά..

Από τα δεδομένα των παγίδων στις περιοχές της Πιερίας, της Ημαθίας και της Πέλλας η πτήση του εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση των συλλήψεων στις περισσότερες περιοχές, το χρονικό διάστημα 8-14 Μαΐου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 18-22 Μαΐου υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 22-26 Μαΐου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή. Ενδέχεται να μην απαιτείται καμία επέμβαση.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με αυτές της Ανάρσιας.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

