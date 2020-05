Τοπικά Νέα

Αλμυρός: οκτώ φορές μεγαλύτερη ισχύ είχε το φονικό “χαλί” του λούνα παρκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο «σκοτάδι» 1 χρόνο μετά ο θάνατος μαθήτριας. Παραμένει κατασχεμένο το μοιραίο «χαλί» του λούνα παρκ στον Αλμυρό.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την μοιραία νύχτα που μια 14χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της στο "χαλί" του λούνα παρκ στον Αλμυρό Βόλου και η υπόθεση παραμένει ακόμα στο "σκοτάδι".

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η ιδιοκτήτρια του εξοπλισμού του λούνα παρκ, τον Δεκέμβριο του 2019, με το οποίο ζητούσε την άρση κατάσχεσης και να της αποδοθεί ξανά το μηχάνημα, πιθανόν για να το εγκαταστήσει σε άλλο λούνα παρκ, που η ανάδοχος αναλαμβάνει ανά την Ελλάδα.

Στο μεταξύ η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος στο λούνα παρκ Αλμυρού, ζήτησε επιπλέον προκαταρκτική από το Α.Τ. Αλμυρού, σχετικά με λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μηχανήματος («χαλί») που κόστισε τη ζωή στην 14χρονη μαθήτρια Γυμνασίου.

Διασταυρωμένες πληροφορίες του magnesianews αναφέρουν ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών συσχετίζει την υπόθεση του Αλμυρού, με άλλη υπόθεση τραυματισμού μαθήτριας σε λούνα παρκ στη Χαλκίδα το 2009, όταν έπεσε από το ίδιο μηχάνημα και η ιδιοκτήτρια είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή, για σωματική βλάβη από αμέλεια. Σε επίπεδο προκαταρκτικής, η υπόθεση παρουσιάζει καθυστέρηση, διότι ζητήθηκε το εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματος, προσκομίστηκε, αλλά είναι γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα.

Η εισαγγελέας υπέβαλε αίτημα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Χαλκίδας, ώστε αν υπάρχει στην Ελληνική γλώσσα να της διαβιβαστεί, αλλιώς αναγκαστικά θα ζητήσει μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να στοιχειοθετήσει κατηγορία κατά της 73χρονης υπεύθυνης της επιχείρησης λούνα παρκ. Η εισαγγελέας διερευνά την απαγγελία της κατηγορίας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, με ανθρωποκτόνο αποτέλεσμα, σε βαθμό κακουργήματος.

Από την πραγματογνωμοσύνη που έχει στα χέρια της η εισαγγελέας, που διερευνά την υπόθεση, προκύπτει ότι η ισχύς του μοιραίου «χαλιού» του λούνα παρκ στο παζάρι του Αλμυρού, ήταν της τάξης των 123 ίππων και όχι των 15 HP, που ήταν δηλωμένο στις αρχές, οκτώ φορές μεγαλύτερη δηλαδή.

Με γνώμονα την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εγκατάστασης λούνα παρκ, η εισαγγελέας είχε στείλει επιστολή την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με την παράκληση να διαβιβαστεί σε όλους τους Δήμους των τεσσάρων νομών, στους οποίους έκανε συστάσεις κάθε φορά που προτίθενται να αδειοδοτήσουν εγκαταστάσεις λούνα παρκ σε χώρους εμποροπανήγυρης, δια των Τεχνικών τους Υπηρεσιών να προβαίνουν σε ελέγχους, τόσο του συγκεκριμένου λούνα παρκ, όσο και οποιουδήποτε λούνα παρκ αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, εντός των ορίων της περιφέρειάς τους, καθώς για μηχανήματα ισχύος άνω των 10 HP απαιτείται άδεια του υπουργείου για την εγκατάστασή τους.