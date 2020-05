Κόσμος

Φώτης Ντούλος: νέες αποκαλύψεις για την ζωή του

Η αδελφή του Έλληνα επιχειρηματία "σπάει" για πρώτη φορά την σιωπή της και κάνει σημαντικές αποκαλύψεις.

Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση της Τζένιφερ Φάμπερ Ντούλος και η αδελφή του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Φώτη Ντούλου, Ρένα «σπάει» την σιωπή της και αποκαλύπτει τι της είχε εκμυστηρευτεί ο αδελφός της, καθώς και για τις σκέψεις διεκδίκησης της κηδεμονίας των παιδιών του.

Η Ρένα Ντούλου παραχώρησε συνέντευξη στο “anamniseis.net” και δίνει τις δικές της απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, για όλα όσα συνέβαιναν στη ζωή του πλούσιου επιχειρηματία, στον οποίο το περασμένο Ιανουάριο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την απαγωγή και τη δολοφονία της συζύγου του. Ο ίδιος μην αντέχοντας το βάρος των κατηγοριών, εβδομάδες αργότερα, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στο γκαράζ του σπιτιού του και πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στις 31 Ιανουαρίου.

Για τα αιματοβαμμένα ρούχα της Τζένιφερ που βρέθηκαν πεταμένα μέσα σε σακούλες

«Την ίδια ημέρα που εξαφανίστηκε η Τζένιφερ το απόγευμα, ο Φώτης βρήκε σε μία γωνία στον κήπο του κάποια άγνωστα αντικείμενα λερωμένα. Ούτε που του πέρασε από το μυαλό πως είχαν σχέση με την Τζένιφερ. Πιστεύοντας πως έχουν σχέση με τα τελευταία περιστατικά στην περιοχή (κλοπές, βανδαλισμοί), χωρίς να πει τίποτα στην Μισέλ για να μην την τρομάξει περισσότερο, τα έβαλε σε μία σακούλα, και όχι είκοσι όπως διαδόθηκε από την αστυνομία και τον τύπο, και την πέταξε μακριά από το σπίτι του γιατί δεν την ήθελε στα σκουπίδια του. Εκ των υστέρων απεδείχθη ότι τα αντικείμενα ανήκαν στην Τζένιφερ. Ο Φώτης δεν κατάλαβε καν ότι ήταν ματωμένα, νόμιζε πως είναι απλώς πολύ λερωμένα».

Ο πατέρας Φώτης Ντούλος

«Ο Φώτης ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που τον γνώριζε που να μην το επιβεβαιώσει. Διέθετε πολύ και ποιοτικό χρόνο στα πέντε παιδιά του. Ασχολείτο με όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών με μεγάλη επιμέλεια. Πράγμα που δεν θα μπορούσε κανείς να πει για την Τζένιφερ.

Όταν ερχόταν στη Ελλάδα το καλοκαίρι και έμεναν στον Αστέρα, θα έβλεπες στην πισίνα πάντα μόνο τον Φώτη με τα παιδιά και ποτέ την Τζένιφερ. Η Τζένιφερ στις καταγγελίες της παρουσίαζε ένα πρόσωπο του Φώτη που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Άλλωστε αυτό φάνηκε όπως πολύ σωστά είπατε και από δικαστικά έγγραφα. Εδώ να πω πως επίσης ήταν πολύ στοργικός, τρυφερός και προστατευτικός σύζυγος. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς φίλος ή συγγενής που να έγινε μάρτυρας βίαιης συμπεριφοράς του προς την Τζένιφερ».

Τα χρήματα που λέγονταν πως του είχε δανείσει ο πεθερός του

«Ο Φώτης προέρχεται από μία οικογένεια που μπορούσε με άνεση να αντιμετωπίσει μία πολύ καλή ζωή. Και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει όποιος ξέρει την οικογένεια μας. Δεν είχε ανάγκη τα λεφτά της γυναίκας του. Και πριν την συναντήσει είχε το ίδιο είδος ζωής. Δεν ήταν ποτέ μπατίρης. Είχε στήσει μία επιχείρηση πολύ πετυχημένη με χρήματα των γονέων μας και όλοι ήξεραν πόσο εργατικός και τελειομανής ήταν. Την επιχείρηση αυτή την είχε πριν συναντήσει την Τζένιφερ», λέει η αδερφή του.

Και συνεχίζει: «Όταν παντρεύτηκαν, ο πεθερός του κατέθεσε ένα εκατομμύριο δολάρια στην τράπεζα που συνεργαζόταν ο Φώτης, όχι στο όνομα του αδελφού μου αλλά στο δικό του, ως εγγύηση για να μπορεί ευκολότερα ο Φώτης να παίρνει δάνειο προκειμένου να κατασκευάσει μεγαλύτερα σπίτια. Ήταν μία διευκόλυνση, δεν ήταν δάνειο. Και τα οποία φυσικά χρήματα ο πατέρας της Τζένιφερ κάποια στιγμή τα πήρε από τον λογαριασμό του γιατί δεν τα χρειαζόταν άλλο ως εγγύηση στην τράπεζα ο αδελφός μου. Πολύ αργότερα ο Φώτης κατασκεύασε ένα σπίτι στον πεθερό του στο Pound Ridge. Όλα τα χρήματα που έδωσε στο Φώτη για τα έξοδα της κατασκευής του σπιτιού, και εννοείται χωρίς κανένα κέρδος, το τονίζω αυτό, θεωρήθηκαν από τους δικηγόρους της Κας Φάρμπερ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, ως δάνεια στον αδελφό μου. Όμως στο δικαστήριο προσκομίστηκαν ένα προς ένα όλα τα τιμολόγια της κατασκευής τα οποία συνέπιπταν σε ποσά με τις επιταγές που είχε εκδώσει ο Κος Φάρμπερ προς τον Φώτη. Αν η υπόθεση δεν είχε απορριφθεί από το δικαστήριο μετά το θάνατο του Φώτη θα βλέπαμε στην απόφαση πως ο Κος Φάρμπερ όφειλε ακόμα 1.300.00 δολάρια στον αδελφό μου και όχι το αντίθετο όπως κατά κόρον ελέχθη».

Η Ρένα Ντούλου αναφέρθηκε και στις πιθανές εξηγήσεις που έχουν γίνει αναφορικά με την εξαφάνιση της πρώην νύφης της

«Σήμερα μπορώ να σας πω πως υπάρχουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για την εξαφάνιση της. Η μία είναι πως πράγματι μπορεί να έχει σκηνοθετήσει την εξαφάνισή της. Δεδομένης της διαταραγμένης ψυχικής της κατάστασης είναι πιθανόν να έστησε όλη αυτήν την πλεκτάνη για να ενοχοποιήσει τον Φώτη. Η Τζένιφερ είναι ένας εκδικητικός άνθρωπος και δεν έχει καμία σχέση με την εξωραϊσμένη εικόνα της καημένης, αδύναμης και κακοποιημένης γυναίκας που παρουσιάζουν. Άλλωστε του είχε πει πολύ συγκεκριμένα πως «θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να μην έχεις ποτέ τα παιδιά».

Η άλλη πιθανή εξήγηση είναι το ενδεχόμενο να έκανε υποστηριζόμενη αυτοκτονία που είναι νόμιμο σε κάποιες πολιτείες των Η.Π.Α και μάλιστα η διαδικασία είναι εντελώς απόρρητη που σημαίνει πως δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η αιτία που σκεφτόμαστε αυτό το ενδεχόμενο είναι γιατί έφθασαν στα χέρια του αδελφού μου πριν εξαφανιστεί η Τζένιφερ αποδείξεις από την ιατρική ασφάλεια τους, αφού ο αδελφός μου ήταν αυτός που πλήρωνε τις ασφάλειες, εξετάσεις αιματολογικές της Τζένιφερ αξίας 14.000 δολαρίων! Ένα πολύ μεγάλο ποσό για αιματολογικές εξετάσεις που σημαίνει πως ήταν πολύ εξειδικευμένες.

Επίσης να σημειώσουμε πως τον τελευταίο καιρό είχε αδυνατίσει πάρα πολύ και δεν είχε καμία σχέση με τις φωτογραφίες της που παρουσίαζαν στον τύπο, ήταν μόλις 45 κιλά με 1.80 ύψος. Μήπως λοιπόν ήταν πολύ άρρωστη και ήξερε πως έρχεται το τέλος και το επέσπευσε με στόχο να ενοχοποιήσει τον Φώτη;

Άλλο ενδεχόμενο είναι να έκανε κακό στην Τζένιφερ κάποιος από το περιβάλλον της οικογένειας που θα είχε όφελος από την πιθανότητα να μην είναι στην μέση εκείνη και ο Φώτης (στη φυλακή) και μία πολύ ηλικιωμένη γυναίκα να έχει την ευθύνη των παιδιών. Έτσι η πρόσβαση στα χρήματα που ακολουθούν τα παιδιά θα ήταν ελεύθερη…. Άλλη μία εξήγηση είναι απλώς κάποιος που ήξερε πως η Τζένιφερ είχε πολλά χρήματα στο σπίτι της να είχε στόχο την κλοπή. Ξέρουμε πως από το 2014 μέχρι το 2017 η Τζένιφερ έκανε αναλήψεις μεγάλων ποσών από το ΑΤΜ κάθε εβδομάδα από τον κοινό λογαριασμό του Φώτη και του δικού της. Υπολογίσαμε ότι θα πρέπει να είχε τουλάχιστον 300.000 δολάρια σε ρευστό. Τα διάφορα έξοδά της τα πλήρωνε με κάρτες».

Αυτή την περίοδο η Ρένα Ντούλου και η οικογένεια της κάνουν προσπάθειες ν αποκαταστήσουν μια επικοινωνία με τα πέντε παιδιά του Φώτη Ντούλου που ζουν με την υπερήλικη μητέρα της Τζένιφερ.

«Για την ώρα επιμένω να στέλνω συχνά γράμματα στην Κα Φάρμπερ και τα παιδιά χωρίς ανταπόκριση, δυστυχώς. Αυτό που πρωτίστως θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε μία επικοινωνία με τα παιδιά. Να μάθουμε πως είναι, πως περνούν, να ξέρουν πως υπάρχει η οικογένεια του πατέρα τους που νοιάζεται για εκείνα και έχουμε πολύ αγάπη να τους δώσουμε. Να ξέρουν πως ο πατέρας τους ήταν ένας καλός άνθρωπος που τα αγαπούσε πολύ και δεν έκανε ποτέ κακό στην μητέρα τους. Δεν ξέρουμε τι εξηγήσεις έχουν δώσει στα παιδιά και πόσο πικραμένα είναι. Όσο για πιθανή δικαστική διαμάχη είναι κάτι που μένει να το δούμε».