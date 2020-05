Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: ψηφιακό εργαλείο για αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης του χαρτοφυλακίου

Ένα ψηφιακό εργαλείο, το ESG Rating Tool, για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του με χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs), δημιούργησε το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και τη Global Sustain.

Σύμφωνα με το Ταμείο, η υιοθέτηση κριτηρίων ESG [Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)] κατά την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (ADP) από το ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προσελκύσει υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελλάδα, αναζητεί συστηματικά τρόπους ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Πρόκειται δε, για μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις παγκοσμίως που ένα Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ενσωματώνει την αειφορία στις διαδικασίες του και είναι η πρώτη φορά που ένας δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα αναπτύσσει το δικό του ψηφιακό ESG Rating Tool.

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι η EBRD προωθεί την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στις επενδυτικές αποφάσεις. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου αξιολόγησης μέσω χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας, η Τράπεζα συνέβαλε στη βελτίωση της αξιολόγησης των διαδικασιών αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της- σχεδόν τριών δεκαετιών- στην ενσωμάτωση ESG και διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Σταϊκούρας: Αξιέπαινη, πρωτοποριακή και πολλαπλά επωφελή πρωτοβουλία

«Αξιέπαινη, πρωτοποριακή και πολλαπλά επωφελή πρωτοβουλία» χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την κίνηση του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπτυξη ενός Ψηφιακού Εργαλείου για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι επωφελής όχι μόνον για το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο γίνεται ένα από τα ελάχιστα Ταμεία Ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως και ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα ο οποίος αναπτύσσει ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το ESG Rating Tool, όπως ονομάζεται το καινοτόμο αυτό Ψηφιακό Εργαλείο, προσέθεσε ο υπουργός, θα συμβάλει καθοριστικά στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ όχι μόνον με οικονομοτεχνικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Έτσι, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής υπευθυνότητας θα διαχυθούν ευρύτερα στη χώρα μας και θα αποτελέσουν τη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προσαρμοσμένων στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Επιταγές, ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, οι οποίες επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ανάγκη για οικονομική μεγέθυνση με σεβασμό στους, πεπερασμένους, πόρους του πλανήτη.

Και στη δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών καταλήγει ότι «το γεγονός ότι το Ψηφιακό Εργαλείο του ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και ότι υλοποιείται παρά τις πρωτόγνωρες, περιοριστικές συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορoνοϊού, καθιστά ακόμα πιο σημαντική την εν λόγω πρωτοβουλία. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή την επικρότησα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, και σήμερα εκφράζω και δημοσίως τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές της».