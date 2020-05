Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: νέο ρεκόρ θανάτων σε 24 ώρες

Η Ρωσία είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως 174 άνθρωποι πέθαναν από την Covid-19 τις τελευταίες 24 ώρες, αριθμός ρεκόρ σε μία ημέρα, ο οποίος αύξησε τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τον κορονοϊό στη χώρα σε 3.807.

Αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα 8.915 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 362.342. Η Ρωσία είναι έτσι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων, μετά τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Ωστόσο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει σταθεροποιηθεί και έχει αρχίσει μια ελαφρά μείωση. Το πρακτορείο TASS σημειώνει πως ο ημερήσιος ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων σημείωσε σήμερα χαμηλό ρεκόρ 2,5% έναντι 2,6% μια μέρα νωρίτερα. Επίσης ο αριθμός των ανθρώπων που ανέρρωσαν τις τελευταίες 24 ώρες ανήλθε σε 12.331, ένα άλλο ημερήσιο ρεκόρ.

Στην Περιφέρεια της Μόσχας επιβεβαιώθηκαν 817 νέα κρούσματα του κορονοϊού.

Χθες, Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίσθηκε και πάλι στο Κρεμλίνο, απ' όπου είχε απομακρυνθεί κατά την κορύφωση της πανδημίας της Covid-19.

Ο εκπρόσωπός του, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε από την πλευρά του πως πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο είχε εισαχθεί στα μέσα Μαΐου αφού είχε διαγνωσθεί θετικός στον νέο κορονοϊό. Ο ίδιος διευκρίνισε πως θα ξαναρχίσει να εργάζεται από το σπίτι του.