Επίθεση με βιτριόλι: 20 καταθέσεις στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να "δείξει" τη μαυροφορεμένη γυναίκα. Πότε θα μπορέσει η 34χρονη να δώσει στοιχεία. Κάμερα κατέγραψε τη δράστη;

Περισσότερες από 20 καταθέσεις έχουν λάβει οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τη γυναίκα, που το πρωί της Τετάρτης πέταξε το βιτριόλι στην 34χρονη, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένας από τους 20 δεν προσέφερε κρίσιμες πληροφορίες. Αντίθετα, συμφώνησαν πως η 34χρονη είχε μία φυσιολογική ζωή, φαινόταν ευτυχισμένη, δεν ανέφερε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα, τους προκάλεσε έκπληξη η επίθεση και δεν πιστεύουν ότι έχει μυστικά.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μία από τις φίλες της, η οποία μάλιστα ήταν από τα τελευταία άτομα που είχαν ανταλλάξει μηνύματα μαζί της πριν την επίθεση, τόνισε ότι δεν της είχε πει ποτέ ότι κινδυνεύει η ζωή της, ούτε είχε δεχθεί απειλές από κάποιο πρόσωπο. “Είναι το καλύτερο παιδί. Περιμένω να γίνει καλύτερα για να πάω να την δω” πρόσθεσε η ίδια.





Στην Ασφάλεια Αθηνών ευελπιστούν να έχουν περισσότερα στοιχεία από την άρση απορρήτου επικοινωνιών, τόσο για το κινητό τηλέφωνό της όσο και των συσκευών που εξέπεμπαν την επίμαχη ώρα στην περιοχή. Η βοήθεια που πιθανά θα καταφέρει να δώσει στις έρευνες των αστυνομικών με την κατάθεσή της, θα είναι και μία λύτρωση για την ίδια αναφέρουν οι ψυχολόγοι. Σε όσες ολιγόλεπτες συνομιλίες, που είχε με τους αστυνομικούς, δεν μπόρεσε να διαφωτίσει πάντως την έρευνά τους.

Ωστόσο, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της 34χρονης αποτελεί η ύπαρξη κάμερας ασφαλείας που κατέγραψε τη δράστη να φτάνει στην Καλλιθέα, λίγα λεπτά πριν την επίθεση, να κατεβαίνει από όχημα και να κατευθύνεται στο ισόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ δεν υπάρχει εικόνα της όταν βγαίνει και η εικόνα από την άφιξή της δεν είναι τόσο καθαρή για να έχουν χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ φορούσε μάσκα και σκούφο. Πάντως οι αρχές ελπίζουν πως με ειδική επεξεργασία θα μπορέσουν να ανασυνθέσουν το πρόσωπο της γυναίκας, έστω εν μέρει, ούτως ώστε να βοηθήσουν την 34χρονη να τη θυμηθεί και να την αναγνωρίσει.

Η 34χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις. Ψυχολογικά παρακολουθείται από ομάδα ειδικών, που προσπαθούν να τη στηρίξουν. Οι ειδικοί μιλούν για ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο ο δράστης σχεδίασε με προσοχή. Ένα έγκλημα που δείχνει μίσος και εμμονή. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής της Μονάδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο, Μ. Καλοφώνου, έκανε γνωστό ότι το αριστερό μάτι της 34χρονης έχει καεί.





Οι αστυνομικοί ευελπιστούν όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες να μπορέσει η 34χρονη να ανακαλέσει στη μνήμη της λεπτομέρειες, που για εκείνη μπορεί να φαίνονται ανούσιες, αλλά να πυροδοτήσουν νέο κύκλο ερευνών.

