Simon Porte Jacquemus: νέα καμπάνια με πρωταγωνίστρια την... γιαγιά του!

Ασυνήθιστη, αν μη τι άλλο, η εκστρατεία με πρωταγωνίστρια την Lilline.

Η Lilline, γιαγιά του Simon Porte Jacquemus είναι το νέο πρόσωπο στην καμπάνια του ομώνυμου brand του Γάλλου σχεδιαστή μόδας.

Ο Simon Porte Jacquemus επέλεξε τη γιαγιά του, Liline για σειρά διαφημιστικών στιγμιότυπων και τώρα η νέα του μούσα φωτογραφημένη με λευκό κοστούμι και ροζ κρεμαστά σκουλαρίκια, με ένα πράσινο μάξι φόρεμα με λεπτή τιράντα και με το ψάθινο καπέλο – σήμα κατατεθέν του brand.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Liline κάθεται σε ένα τραπέζι στο οποίο είναι τοποθετημένες δεκάδες Jacquemus μικροσκοπικές τσάντες, Le Chiquito micro bags και σε άλλη εμφανίζεται με ροζ κοστούμι κρατώντας τσάντες tote του brand.

Τα πορτρέτα της γιαγιάς δημιουργήθηκαν από απόσταση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και αναρτήθηκαν στο Instagram για την προβολή της συλλογής Jacquemus Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020.

«Το αυτοσχέδιο casting απέδειξε δύο πράγματα: το στυλ δεν έχει όριο ηλικίας και ο Jacquemus κληρονόμησε το καλό οικογενειακό γούστο» έγραψε ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες #JacquemusAtHome series.

Τον περασμένο μήνα το μοντέλο Μπέλα Χαντίτ φωτογραφήθηκε μέσω του FaceTime για την καμπάνια του οίκου.