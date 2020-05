Κοινωνία

Ανάσταση, λαμπάδες και “Χριστός Ανέστη” το βράδυ στις εκκλησίες

Η Αρχιεπισκοπή προτρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους πιστούς να αναβιώσουν την πασχάλια χαρά, την οποία στερήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού...

Το φετινό Πάσχα ήταν πολύ διαφορετικό για τους πιστούς, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στην εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα, ούτε έκαναν Ανάσταση, λόγω του κορονοϊού.

Το Άγιο Φως έφτασε κανονικά στη χώρα μας το απόγευμα της 18ης Απριλίου, αλλά δεν διανεμήθηκε στις εκκλησίες ανά την Επικράτεια. Απόψε, λοιπόν, με εγκύκλιο που εκδόθηκε με την υπογραφή του Πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Θεοχάρη Βαρνάβα, και απεστάλη σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, θα τελεστεί η Ανάσταση και οι πιστοί θα μπορούν να λάβουν το Άγιο Φως.

“Σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, στην Ιερά αγρυπνία επί τη αποδόσει της εορτής του Πάσχα, θα εορταστεί από την Εκκλησία η Ανάσταση”, αναφέρεται στην εγκύκλιο. Στη Μητρόπολη της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί Εσπερινή Δοξολογία, από τις 9:00 το βράδυ έως τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, κατά την οποία θα τελεστεί και η Θεία Λειτουργία του Πάσχα. Μάλιστα, θα χοροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Η Αρχιεπισκοπή προτρέπει να γίνει το ίδιο σε όλες τις εκκλησίες και τις μονές, εφόσον είναι εφικτό, προκειμένου να “δοθεί η ευκαιρία στους πιστούς να αναβιώσουν την πασχάλια χαρά, την οποία στερήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού”.

Συγκεκριμένα, το βράδυ στις 23.00 θα τελεστεί η Αλολουθία του Μεσονυκτικού, όπως γίνεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Στις 23.45 θα γίνει η μετάδοση του Αγίου Φωτό και στις 12:00 θα τελεστεί η Ακολουθία της Αναστάσεως με πανηγυρική κωδωνοκρουσία και εν συνεχεία ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία του Πάσχα.

Τα μέτρα που ισχύουν στις εκκλησίες

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου, είναι σε ισχύ τα μέτρα για τον κορονοϊό που αφορούν τις εκκλησίες.

Ειδικότερα, για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός είναι 50 άτομα. Για παράδειγμα, ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 400 τ.μ. μπορεί να δεχτεί έως 30 πιστούς, ενώ ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 800 ή 1000 ή 1.500 τ.μ., μπορεί να δεχτεί έως 50 άτομα, τα οποία οφείλουν να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού. Σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους αποσαφηνίζεται ότι ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπεύθυνων συναντήσεων.

Ειδικότερα:

-Το πρόσωπο που θα ελέγχει στην είσοδο θα φοράει μάσκα και γάντια.

-Ανοιχτά θα είναι τα μεγάφωνα τις ώρες της Θείας Λειτουργίας.

-Θα τελούνται περισσότερες Θείες Λειτουργίες όπου υπάρχει η δυνατότητα.

-Οι ευπαθείς ομάδες να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι.

-Στην είσοδο των ναών θα υπάρχουν αντισηπτικά.

-Ο φυσικός εξαερισμός τους είναι υποχρεωτικός ενώ θα γίνεται συχνή και σχολαστική καθαριότητα.

-Οι πιστοί με προσωπική ευθύνη και μέριμνα συστήνεται να φοράνε μάσκα.

-Αποστάσεις μεταξύ πιστών κατά την προσέλευση της θείας μετάληψης.

-Οι λιτανείες και οι μεταφορές ιερών λειψάνων αναστέλλονται μέχρι τις 5 Ιουνίου.

-Τα Ιερά Μυστήρια θα τελούνται εντός του ναού και δεν θα γίνονται μυστήρια σε ιδιωτικούς ναούς.

-Τα συσσίτια θα εξακολουθούν να λειτουργούν με διανομή δεμάτων.

Πηγή: dogma.gr