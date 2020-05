Πολιτική

Μεταναστευτικό: συνάντηση Μηταράκη – Μπακογιάννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο περιορισμός της μεταναστευτικής κρίσης στην Αθήνα, στο επίκεντρο της συνάντησης.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, είχε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργού στα κοινωνικά δίκτυα, «στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τρόποι περιορισμού των επιπτώσεων της μεταναστευτικής κρίσης στην πρωτεύουσα, καθώς και θέματα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ενσωμάτωσης όσων έχουν λάβει διεθνή προστασία».