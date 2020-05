Κοινωνία

“Παράβαση της εβδομάδας” η μη χρήση κράνους και η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 13000 έλεγχοι σε μια εβδομάδα. Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν.

Το στοχευμένο πρόγραμμα «παράβαση της εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης, για την αντιμετώπιση των λεγόμενων «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων, συνεχίζει σε όλη τη χώρα η Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, από 18 έως 24 Μαΐου, από 934 συνεργεία τροχαίας ελέγχθηκαν 13.329 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.592 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 380 παραβάσεις για στάθμευση σε ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία.

Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής (516), του Ηρακλείου (152), της Θεσσαλονίκης (126), της Αχαΐας (97), της Β’ Δωδεκανήσου (71) και της Αλεξανδρούπολης (62).

Σύμφωνα νμε την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.