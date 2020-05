Αθλητικά

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ιμπραΐμοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακούφιση από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν.

Σχετικώς καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, μετά τον τραυματισμό του στη χθεσινή (25/5) προπόνηση της Μίλαν.

Ο Σουηδός επιθετικός έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό χαμηλά στη δεξιά γάμπα, αλλά ο αχίλλειος τένοντας είναι άθικτος, διαψεύδοντας τους φόβους που είχαν εκφραστεί χθες για ρήξη, που ουσιαστικά θα σήμαινε το τέλος της καριέρας του 39χρονου άσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μίλαν, ο Ιμπραΐμοβιτς θα επανεξεταστεί σε δέκα ημέρες, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί η σοβαρότητα του μυϊκού προβλήματος, αν δηλαδή πρόκειται για τράβηγμα ή για θλάση.

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι πολύ πιθανό ο Σουηδός να μην προλάβει να αγωνιστεί καθόλου στο υπόλοιπο του ιταλικού πρωταθλήματος, αν και όταν αυτό ξαναρχίσει.