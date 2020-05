Υγεία - Περιβάλλον

Επείγουσα έκκληση για αίμα από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Έκκληση στους αιμοδότες απευθύνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καθώς αυτή την περίοδο οι ανάγκες μεγαλώνουν.

Έκκληση στους αιμοδότες, απευθύνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), καθώς αυτή την περίοδο οι ανάγκες για αίμα μεγαλώνουν και όπως αναφέρει «δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων, προστίθενται οι νέες ανάγκες των ασθενών, λόγω της επανέναρξης των τακτικών χειρουργείων».

Η νέα περίοδος στην οποία μπαίνουμε μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, απαιτεί από όλους μας να συνεχίσουμε, με όπλο την υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και πρωτίστως τις ευπαθείς ομάδες, τονίζει το ΕΚΕΑ. «Όπως μέσα στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, χιλιάδες συμπολίτες μας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες, προσφέροντας το πιο πολύτιμο δώρο ζωής, τώρα χρειάζεται να συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση προσφοράς στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται».

Το ΕΚΕΑ «με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την ασφάλεια του αίματος και των αιμοδοτών, αλλά και για τα αποθέματα αίματος της χώρας μας, κάνει έκκληση σε παλιούς και νέους, καθώς και σε όσους δεν έδωσαν ακόμη αίμα, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προσέλθουν με διάθεση προσφοράς στις αιμοδοσίες, που οι διάφοροι σύλλογοι και φορείς συνεχίζουν να οργανώνουν, καθώς και στις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων».

Είναι ανάγκη, προσθέτει, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στους συνανθρώπους μας που κινδυνεύει η υγεία τους και έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος για να κρατηθούν στη ζωή και να αποθεραπευθούν.

«Μένουμε Ασφαλείς -Δίνουμε Αίμα. Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει. Να είμαστε εκεί για τον άλλο στα εύκολα και στα δύσκολα», καταλήγει.