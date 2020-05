Παράξενα

Άντρας δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο.

Επίθεση από αγριογούρουνο δέχτηκε 50χρονος αγρότης, μέσα στο χωράφι του, στον Άγιο Σπυρίδωνα Πιερίας.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί ο παραγωγός ακτινιδίων από τον Άγιο Σπυρίδωνα πήγε στο χωράφι του για να κάνει αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα να ποτίσει τα ακτινίδιά του.

Ήταν γύρω στις 11:30 όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο, το οποίο του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο πόδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Ο ίδιος, που ήταν μόνος στο χωράφι, προσπάθησε να προστατευτεί και να αμυνθεί με το αγριογούρουνο να φεύγει τελικά αφήνοντάς τον αιμόφυρτο.

Ο άτυχος αγρότης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπήρξε τυχερός καθώς το ζώο θα μπορούσε να του είχε καταφέρει πολύ σοβαρότερα τραύματα.

Αγρότες της Πιερίας αναφέρουν πως αυτή την εποχή βρίσκουν στα χωράφια τους τρύπες από αγριογούρουνα, τα οποία κυκλοφορούν κοντά σε οικισμούς αναζητώντας τροφή και ζητούν να ληφθούν μέτρα καθώς κινδυνεύουν ακόμη και μέσα στα κτήματά τους.

Πέρσι τέτοια εποχή, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης-Ολυμπιακής Ακτής, ένα αγριογούρουνο είχε προκαλέσει ατύχημα, όταν είχε πεταχτεί μπροστά σε διερχόμενους οδηγούς.

