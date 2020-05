Οικονομία

Διεκόπη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεκόπησαν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τι συνέβη.

Τεχνικά προβλήματα παρουσιάζονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις συναλλαγές να έχουν διακοπεί.

Αρχικά τα προβλήματα υπήρχαν στην μετάδοση των δεδομένων της συνεδρίασης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν προβλήματα και στην διοχέτευση εντολών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ.

Πριν διακοπεί η συνεδρίαση ο γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραφε κέρδη 1,09% στις 631,14 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 35,24 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος ήταν οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων κερδίζει 7,71%. Η μετοχή της Eurobank κερδίζει 9,58%, της Πειραιώς 8,26% της Εθνικής ενισχύεται κατά 7,40% και της Alpha Bank κατά 5,64%.