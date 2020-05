Οικονομία

ΔΕΗ: πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με μπόνους 20000 ευρώ

Το μπόνους που θα δοθεί είναι πέραν της αποζημίωσης. Ποιους εργαζόμενους αφορά.

Τις βασικές αρχές του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων στη ΔΕΗ με το μπόνους των 20.000 ευρώ, πλέον αποζημίωσης γνωστοποίησε σήμερα η ΓΕΝΟΠ ύστερα από συζήτηση με την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ που αναμένεται να συνεδριάσει στις 2 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ:

1. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΗ θα αφορά τους μισθωτούς που εργάζονται στα Ορυχεία και τους Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, στον Τομέα Συντήρησης Βορείου Ελλάδος, στο Κέντρο Επίβλεψης Έργων Πτολεμαίδας, της Σχολής Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης Καρδιάς, το προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που εργάζεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας και σε όσους εργαζόμενους ανήκουν στη Γενική Δ/νση Λιγνιτικής Παραγωγής, αλλά έχουν έδρα τη Δυτ. Μακεδονία.

2. Αντίστοιχη απόφαση θα ληφθεί και για τους μισθωτούς των θυγατρικών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

3. Το πρόγραμμα θα αφορά όσους μισθωτούς κλείνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31 Δεκεμβρίου του 2020 ανεξαρτήτως εάν έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

4. Όσοι μισθωτοί πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει έως 30 Ιουνίου του 2020 να δηλώσουν την πρόθεσή τους σε σχετικό έντυπο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου να παρατείνει τη θητεία ορισμένων μισθωτών με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης μέχρι 30 Ιουνίου 2021 με εξασφαλισμένο το Bonus των 20.000 ευρώ κατά την αποχώρησή τους.

Tο προσωπικό που εργάζεται στο Ορυχείο Αμυνταίου και στον ΑΗΣ Αμυνταίου και δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών, προκειμένου από 1 Ιουνίου 2020 να γίνει η απόσπαση ή η οριστική μετακίνησή του. Η ΓΕΝΟΠ επαναλαμβάνει πως εκτιμά ως θετική την πρόταση της διοίκησης της επιχείρησης, ωστόσο επισημαίνει ότι η αξιοποίηση του κινήτρου οικειοθελούς αποχώρησης αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κάθε εργαζόμενο χωριστά.