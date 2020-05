Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: το πρόγραμμα για τα ειδικά μαθήματα

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις των ειδικών μουσικών μαθημάτων και πότε ξεκινάνε οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους θα πραγματοποιηθούν από 1η έως 13 Ιουλίου 2020.

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό ορίστηκε από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου με την εξέταση των Αγγλικών και θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουλίου για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, αντίστοιχα. Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση των Ιταλικών (4 Ιουλίου).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά (7/7) και τα Ισπανικά (8/7).

Οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην εξέταση των μουσικών ειδικών μαθημάτων: Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/7), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/7) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/7).

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες. Για το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο είναι έξι (6) ώρες.

Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά, ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 2 μέχρι 6 λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Όσον αφορά στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30 λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

- Μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Σχέδια, Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Μουσική Εκτέλεση και Αρμονία).

- Μέχρι τις 09:30 για το μάθημα των Αγγλικών, που έχει ώρα εξέτασης 10:00.

- Μέχρι τις 17:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 17:30 (Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων και Μουσική Αντίληψη και Γνώση).

Τέλος, ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίστηκε το διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.