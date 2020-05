Κοινωνία

Τραγωδία: Νεκρή γυναίκα από κεραυνό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της όταν έπεσε κεραυνός κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Σκόπελο, όπου γυναίκα έπεσε νεκρή από κεραυνό μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στο νησί το πρωί της Τρίτης και έγινε γνωστό το μεσημέρι.

Η 52χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες με τον σύζυγό του.

Ο άνδρας ενημέρωσε το μεσημέρι της Τρίτης την Εισαγγελία Βόλου για το περιστατικό.

Πηγή: magnesianews.gr