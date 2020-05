Κοινωνία

Κορονοϊός: Έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποτυπώνουν οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης, με τους πολίτες και τους επιχειρηματίες να τηρούν σε γενικές γραμμές τις οδηγίες για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση και επιστροφή στην κανονικότητα, αποτυπώνουν οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμβάλλοντας στην προσπάθεια της πολιτείας για τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους που διεξήχθησαν το διάστημα 15.05.2020-22.05.2020 σε 15 Δήμους των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, οι ομάδες ελέγχου της ΕΑΔ έλεγξαν συνολικά 634 σημεία ενδιαφέροντος: εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, κέντρα αισθητικής, Super Market, καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες, φροντιστήρια, φαρμακεία, ιατρεία, εκκλησίες, καταστήματα take away-delivery, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα, παιδικές χαρές, φαρμακεία, εκκλησίες, ΚΤΕΛ και σταθμούς τρένων, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 1.200 ευρώ, στις περιπτώσεις που κατεγράφησαν παραβάσεις.

Α. Περιοχές Διενέργειας Ελέγχων Συμμόρφωσης:

Β. Αποτελέσματα ελέγχων και επιβολή προστίμων:

Δήμος Γλυφάδας: Σε κατάστημα πώλησης τροφίμων επιβλήθηκαν (2) δύο πρόστιμα των 150€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας σε μη τυποποιημένα προϊόντα.

Δήμος Κηφισιάς: Σε κατάστημα διανομής (delivery-take away) επιβλήθηκε πρόστιμο 150€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας σε μη τυποποιημένα προϊόντα. Επίσης σε ιδιωτικό ιατρείο επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας από τον ιατρό.

Δήμος Γαλατσίου: Σε κατάστημά υπεραγοράς (super market) επιβλήθηκε πρόστιμο 150€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας σε μη τυποποιημένα προϊόντα.

Δήμος Αθηναίων: Σε αμαξοστοιχίες και υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στον Σταθμό Λαρίσης, επιβλήθηκαν (2) δύο πρόστιμα των 150€ σε επιβάτες για μη χρήση μάσκας.

Γ. Παροχή συστάσεων και οδηγιών:

Δήμος Αθηναίων (Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Λιοσίων): Κατά τη διαδικασία ελέγχου σε τρία Ε.Δ.Χ. Ταξί που ήταν σταθμευμένα εντός του σταθμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύννομη συμπεριφορά οδηγών και επιβατών ως προς τα μέτρα κατά του κορονοϊού, οι οδηγοί των οχημάτων επέδειξαν αρνητική συμπεριφορά.

Δήμος Αθηναίων (Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού): Η χρήση μάσκας από τους επιβάτες ήταν σχεδόν καθολική και μόλις σε τέσσερις περιπτώσεις ενώ υπήρχε δεν είχε χρησιμοποιηθεί και έγινε σύσταση από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές για άμεση χρήση της.