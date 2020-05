Πολιτισμός

Ιταλία: Ανοιχτή για τους τουρίστες η Πομπηία

Η Πομπηία είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής τουριστική τοποθεσία στην Ιταλία, μετά το Κολοσσαίο στη Ρώμη, με περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες το 2019.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Πομπηίας, ένας τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς και ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα τουριστικός προορισμός στην Ιταλία, άνοιξε σήμερα ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες , μεταδίδουν δημοσιογραφικές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή.

Βέβαια, κατά την πρώτη τούτη ημέρα της επαναλειτουργίας της Πομπηίας, έπειτα από δυόμισι μήνες που έμεινε στα σπίτια του ο κόσμος κι έκλεισαν όλοι οι δημόσιοι χώροι, οι δημοσιογράφοι και οι ξεναγοί ήταν περισσότεροι από τους τουρίστες που έσπευσαν να εκμεταλλευθούν το άνοιγμά της.

Η θερμοκρασία κάθε επισκέπτη που εισήρχετο στην Πομπηία παρακολουθείτο από μια θερμική κάμερα, ενώ υποχρεωτική ήταν κι η απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό διάλυμμα.

Για αυτήν την πρώτη φάση της επαναλειτουργίας, που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει δύο εβδομάδες, επιτρέπεται να ακολουθείται μόνο μία προκαθορισμένη διαδρομή, αποκλειστικά στους κύριους δρόμους αυτής της αρχαίας πόλης κοντά στη Νάπολη, η οποία θάφτηκε από την ηφαιστειακη τέφρα μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Επίσης θα είναι δυνατή κι η πρόσβαση σε ορισμένες από τις σημαντικες επαύλεις της, εκείνες που έχουν επαρκή εσωτερικό χώρο, ωστε να τηρείται η κοινωνική απόσταση.

Από τις 9 Ιουνίου, νέες διαδρομές θα ανοίξουν για τους επισκέπτες, όμως όλοι όσοι θέλουν να επισκεφθούν την Πομπηία θα πρέπει να κάνουν κράτηση εισιτηρίων διαδικτυακά, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα για την επίσκεψή τους.

Οι υπεύθυνοι του αξιοθέατου σχεδιάζουν να επιτρέπουν την είσοδο σε μόλις 40 ανθρώπους κάθε φορά κάθε 15 λεπτά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια, ενώ θα είναι υποχρεωτικές και οι μάσκες καθ 'όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Καθώς σταδιακά η Ιταλία επανέρχεται στην ομαλότητα, τολμά με προσεκτικό τρόπο να ξανανοίξει τα μνημεία κι αξιοθέατα της πλούσιας κληρονομιάς της, ελπίζοντας να αναζωογονήσει το ταχύτερο τον τουριστικό τομέα, ο οποίος έχει υποστεί καθίζηση λόγω της πανδημίας, η οποία κόστισε περισσότερους από 32.000 θανάτους στην ιταλική χερσόνησο. Η κυβέρνηση θα ανοίξει ξανά τα εξωτερικά σύνορα της χώρας από τις 3 Ιουνίου.

Στη Ρώμη, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι και πάλι ανοιχτή στο κοινό, όπως και η Πινακοθήκη Μποργκέζε ή τα Μουσεία του Καπιτωλίου. Το Μουσείο του Βατικανού, ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός στον κόσμο με σχεδόν 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανακοίνωσε πως θα επαναλειτουργήσει από το Σάββατο, 1η Ιουνίου. Το Κολοσσαίο παραμένει έως σήμερα κλειστό.