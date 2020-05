Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Θα δοθεί το όνομά της σε δρόμο

Το όνομα της άτυχης φοιτήτριας που έφυγε με μαρτυρικό τρόπο θα πάρει δρόμος.

Το όνομα της Ελένης Τοπαλούδη θα πάρει ένας δρόμος του Διδυμοτείχου, τον τόπο καταγωγής της άτυχης φοιτήτριας που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στη Ρόδο, αφού πρώτα βιάστηκε. Οι δράστες καταδικάστηκαν πρόσφατα σε ισόβια και 15 χρόνια για τη δολοφονία και τον βιασμό της 21χρονης.

Σύμφωνα με το e-evros.gr όπως ανέφερε ο πρώην Δήμαρχος της πόλης Παρασκευάς Πατσουρίδης, η απόφαση ελήφθη μετά από έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μετά τη δολοφονία της Ελένης.

Αυτή η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί από το νυν δημοτικό συμβούλιο, κάτι που είναι στις προθέσεις του νυν δημάρχου Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου, ο οποίος υπογράμμισε πως πρόκειται για το ελάχιστο που μπορεί να κάνει για τη μνήμη της άτυχης 21χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει δια ζώσης λόγω της σημασίας του συγκεκριμένου θέματος καθώς επιθυμούν να τοποθετηθούν όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων.

Η οδός που θα πάρει το όνομα της 21χρονης δεν έχει επιλεχθεί ακόμα και οι όποιες προτάσεις θα συζητηθούν και με την οικογένεια, η οποία θα κληθεί να είναι παρούσα στην τελετή της ονοματοδοσίας.