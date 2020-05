Κοινωνία

Νέα μπλόκα της Τροχαίας για τις “κόντρες”

Δεκάδες παραβάσεις βεβαιώθηκαν τη νύχτα που πέρασε. Αφαιρέθηκαν διπλώματα, άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες.

Σε ακόμη μια επιχείρηση για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, το βράδυ της Δευτέρα, αυτήν τη φορά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Πετρούπολη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν 77 παραβάσεις. Σύμφωνα με την Τροχαία, πρόκειται 26 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, έξι για φιμέ τζάμια, πέντε για πρόκληση υπερβολικού θορύβου, τρεις για στέρηση άδειας οδήγησης, τρεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 20 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, μία για επικίνδυνους ελιγμούς και 13 για διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 23 άδειες ικανότητας οδήγησης, 25 άδειες κυκλοφορίας και 25 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.