Κοινωνία

Φονική κακοκαιρία σαρώνει την χώρα

Μια γυναίκα έχασε την ζωή της από κεραυνό. Προβλήματα στην Αθήνα. Στα... "λευκά" από το χαλάζι πολλές περιοχές. Καταστροφές σε καλλιέργειες.

Μία νεκρή άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σαρώνει τις τελευταίες ώρες την χώρα.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μπουρινιού που έπληξε τη Σκόπελο, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που έκανε αγροτικές εργασίες με τον σύζυγό της.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική

Το κύμα κακοκαιρίας έπληξε το μεσημέρι της Τρίτης την Αττική, καθώς σε πολλές περιοχές εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες.

Προβλήματα λόγω της έντονης βροχόπτωσης δημιουργήθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, καθώς το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση με αποτελέσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αφροδίτης από το ύψος της οδού Αιγίου Αλεξάνδρου έως την οδό Αριάδνης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση στην Λεωφόρο Αμφιθέας με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.





Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Meteo) ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται έως το πρωί της Τετάρτης.

Στην πρόγνωσή του για τον καιρό, το Meteo επισημαίνει ότι βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών της χώρας, καθώς επίσης στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι πολύ ισχυρά και θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους.

Καταστροφές σε καλλιέργειες εξαιτίας της χαλαζόπτωσης στο ανατολικό Πήλιο

Έντονες καταιγίδες που συνοδεύονται από αστραπές και κεραυνούς πλήττει κατά διαστήματα τη Μαγνησία και κυρίως την περιοχή του ανατολικού Πηλίου,αλλά και την περιφέρεια του Αλμυρού.

Περίπου στις 10.00 το πρωί ισχυρή χαλαζόπτωση σάρωσε το ανατολικό Πήλιο στις περιοχές της Ζαγοράς, του Πουρίου, της Μακρυράχης και του Ανηλίου, ενώ η χαλαζόπτωση που διήρκησε περίπου μισή ώρα, κάλυψε δρόμους, αυλές και αγροκτήματα με ένα παχύ στρώμα χαλαζιού,που σύμφωνα με τους κατοίκους σε πολλά σημεία έφτασε και τα πέντε εκατοστά.

Η χαλαζόπτωση στο ανατολικό Πήλιο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες μήλων και κερασιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή στα κεράσια της περιοχής και ειδικά στο Ανήλιο και τη Μακρυρράχη φαίνεται να είναι ολοκληρωτική λίγες ημέρες πριν γίνει η συγκομιδή τους.

Το μέγεθος της ζημιάς στη φρουτοπαραγωγή του Ανατολικού Πηλίου θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, όταν κλιμάκια γεωπόνων του ΕΛΓΑ αναμένεται να μεταβούν στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου για αυτοψία και καταγραφή των ζημιών.

Και στην περιφέρεια του Αλμυρού, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε εκατοντάδες στρέμματα με εποχικές καλλιέργειες, κυρίως σε ντομάτες, ενώ χαλάζι έπεσε για μισή ώρα και στην πόλη του Αλμυρού.

Υδροσίφωνας και χαλάζι στη Χαλκιδική

Πολύ έντονα ήταν τα φαινόμενα και στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το Halkidikinews, στην εθνική οδό Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης ο δρόμος άσπρισε από το χαλάζι.

Το “έστρωσε” και στην Πρέβεζα το χαλάζι

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι, στο Καναλλάκι και στην ευρύτερη περιοχή. Το φαινόμενο, που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους και κεραυνούς, κράτησε λίγα λεπτά.

Ωστόσο το πολύ νερό που έπεσε πρόλαβε να μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια, οι οποίοι νωρίτερα είχαν καλυφθεί με ένα στρώμα χαλαζιού. Από την σφοδρή χαλαζόπτωση ζημιές έπαθαν καλλιέργειες σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.

Στα... "λευκά" και η Δεσκάτη Γρεβενών από το χαλάζι

Και μπορεί χιόνι να μην έριξε στα Γρεβενά, ωστόσο η περιοχή της Δεσκάτης ντύθηκε στα λευκά από το… χαλάζι!

Χιόνισε στο Ζαγόρι

Βουτιά του υδράργυρου στους 2 βαθμούς και χιονοπτώσεις το απόγευμα στα ορεινά του Κεντρικού Ζαγορίου, έφερε η κακοκαιρία στο Νομό Ιωαννίνων. Στη Λάιστα και την περιοχή του Γυφτόκαμπου, σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς το χιόνι έφτασε στα 10 εκατοστά.

Για πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, κάνουν λόγο οι κάτοικοι, ενώ ο δήμαρχος Γιώργος Σουκουβέλος, βρίσκεται σε επικοινωνία με όλα τα χωριά, και εάν χρειαστεί να κινηθούν μηχανήματα αποχιονισμού αυτό θα γίνει.

Σφοδρές καταιγίδες στα Τρίκαλα

Παρά το ότι η μέρα ξεκίνησε με λιακάδα και καλές θερμοκρασίες, απ’ το μεσημέρι και μετά εεκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: Halkidikinews, prevezanews, Meteo, kozanimedia. trikalavoice