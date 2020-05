Κοινωνία

Κλείνουν λωρίδες της εθνικής οδού για μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε δυο λωρίδες λόγω έργων.

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 21.00΄ ώρα της 26-05-2020 έως 06.00΄ώρα της 01-08-2020, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα του Αυτοκινητόδρομου Α1 (Π.Α.Θ.Ε.), στο τμήμα του μεταξύ των χ/θ 32,300 και 24,000, περιοχής Δήμων Διονύσου και Ωρωπού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα», σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Αστυνομίας .

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», καταλήγει η ανακοίνωση.