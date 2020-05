Αθλητικά

Επιστολή της Κυβέρνησης στην FIFA για την ΠΑΕ Άρης

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και την άρση της τιμωρίας.

Με ανακοίνωση που υπογράφουν από κοινού ΠΑΕ και ΑΣ Άρης, οι “κίτρινοι” ενημέρωσαν πως η Ελληνική Κυβέρνηση απέστειλε επιστολή στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) σχετικά με την τιμωρία που αυτή επέβαλλε στην ΠΑΕ Άρης.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης, Θεόδωρου Καρυπίδη, του Προέδρου του Α.Σ. Άρης, Λευτέρη Αρβανίτη, με τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε σήμερα στην FIFA επιστολή αναφορικά με το ban που επέβαλε στην ΠΑΕ Άρης η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Η επιστολή, για την οποία είναι ενήμερος προσωπικά και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συντάχθηκε από τους κ.κ. Γεραπετρίτη και Δημητριάδη με βάση τους κανόνες που διέπουν την ελληνική νομοθεσία, με τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι η ΠΑΕ Άρης είναι απολύτως σύννομη.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης, Δημητριάδης, αναγνωρίζοντας τις δίκαιες θέσεις της ΠΑΕ Άρης, θα καταβάλλουν τα μέγιστα για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος με την FIFA».