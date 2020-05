Κοινωνία

Καθίζηση στο Παλαιό Φάληρο: Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς εξαιτίας καθίζησης οδοστρώματος.

(φωτογραφία αρχείου)

Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος σε περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αφροδίτης, από το ύψος της οδού Αγ. Αλεξάνδρου έως την οδό Αριάδνης.