Σταϊκούρας – Τσακαλώτος: κόντρα για το Πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι ΙΙ”

Δριμεία κριτική του Υπ. Οικονομικών, που μέμφεται για ανευθυνότητα την αξιωματική αντιπολίτευση. Τι απαντά ο προκάτοχος του.

Την αντίδραση του Χρήστου Σταϊκούρα προκάλεσε η ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ του Προγράμματος “Μένουμε Όρθιοι ΙΙ”, με τον Υπ. Οικονομικών να απαντά σε αρκετά σημεία, αναφέροντας ότι υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία σε ότι αφορά πολλά ποσά και εκτιμήσεις.

Απάντηση στον Υπ. Οικονομικών έδωσε ο προκάτοχος του, Ευκλείδης Τσακαλώτος

Σταϊκούρας: Από το «#ΜένουμεΌρθιοι» στο «#ΠαραμένουμεΑνεύθυνοι»

Σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, αναφέρεται:

«Το Πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι», το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα ήταν ένα «ολοκληρωμένο πακέτο άμεσων παρεμβάσεων», ήταν τόσο «ολοκληρωμένο», ώστε μέσα σε 50 ημέρες δεν επικαιροποιήθηκε, αλλά αναθεωρήθηκε δραστικά, προκειμένου η Αξιωματική Αντιπολίτευση να ενσωματώσει, κατόπιν εορτής, πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης ή να επιδοθεί, κατά την προσφιλή τακτική της, σε ανεύθυνη πλειοδοσία. Ειδικότερα:

Για μια ακόμα φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, ως προς τις ταμειακές δυνατότητες της χώρας, γεννά χρήματα από «λεφτόδεντρο». Τον ενημερώνουμε για τα ακόλουθα λάθη, τα οποία αθροίζονται σε περισσότερα από 13 δισ. ευρώ:

1ο λάθος: 6,7 δισ. ευρώ

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους ανέρχονταν χθες, 25/5 σε 32,5 δισ. ευρώ (όχι σε 36-37 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ), τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος: 18 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,7 δισ. ευρώ είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Δημιουργίας Αποθεματικού, ο οποίος περιλαμβάνει την τελευταία εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και η χρήση του γίνεται μόνο με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δισ. ευρώ είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Δημιουργίας Αποθεματικού, ο οποίος περιλαμβάνει την τελευταία εκταμίευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και η χρήση του γίνεται μόνο με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης στις εμπορικές τράπεζες: 2 δισ. ευρώ (και όχι 5 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ).

δισ. ευρώ (και όχι δισ. ευρώ, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ). Διαθέσιμα των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος: 12,5 δισ. ευρώ (και όχι 16 δισ. ευρώ).

Από τα ανωτέρω, το Κράτος έχει να πληρώσει τοκοχρεολύσια ύψους 3,2 δισ. ευρώ έως το τέλος Ιουλίου.

Συνεπώς τα πραγματικά διαθέσιμα, εξαιρουμένων των ανωτέρω πληρωμών και των 15,7 δισ. ευρώ του Ειδικού Λογαριασμού Δημιουργίας Αποθεματικού, είναι 13,6 δισ. ευρώ, και όχι 20,3 δισ. ευρώ που αποτυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του.

2ο λάθος: 4-5 δισ. ευρώ

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί παντελώς τη μείωση των εσόδων του Κράτους από την ύφεση. Θεωρεί ότι οι μισθοί, οι συντάξεις και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του Δημοσίου πληρώνονται από κάποιο «λεφτόδεντρο». Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει επιδεικτικά να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το ύψος της ύφεσης. Οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σημαίνει πώς δεν έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν ταμειακού και δημοσιονομικού προγραμματισμού και, συνεπώς, αποτελεί πρόγραμμα εν κενώ αέρος ή άλλως έκθεση ιδεών.

Ταυτόχρονα, η Αξιωματική Αντιπολίτευση κατηγορεί συνεχώς την Κυβέρνηση, επειδή αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της, όπως έκαναν το προηγούμενο διάστημα όλες οι ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ενδεικτικά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Μαρτίου, εκτιμούσε ότι η ύφεση θα είναι 1% στην Ευρώπη το 2020, και – μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις – κατέληξε σε εκτίμηση για ύφεση 7,4%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχικά, στις 12 Μαρτίου, άφηνε απλώς ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας ύφεσης στην ευρωζώνη για εφέτος. Μία εβδομάδα αργότερα, έκανε λόγο για ύφεση 1,2%, εάν το lockdown διαρκέσει ένα μήνα, και 4,2%, εάν το lockdown διαρκέσει τρεις μήνες. Τελικά, στις 30 Απριλίου, αναθεώρησε την εκτίμησή της για τη συρρίκνωση των οικονομιών της ευρωζώνης σε 5% έως 12%. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στις 9 Μαρτίου, απλώς υποστήριζε ότι η ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις πριν από 3 μήνες, και τελικά, στις 19 Απριλίου, αναφέρθηκε σε ύφεση 7,5% στην ευρωζώνη. Εξάλλου, χθες η Τράπεζα της Ελλάδος εκτίμησε ότι το εύρος της ύφεσης στη χώρα μας μπορεί να κυμανθεί από 4,5% έως 9,5%, εύρος ενδεικτικό του μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υπάρχει.

Πέρα από το, προφανές, παράλογον του πράγματος, την καλύτερη απάντηση στην Αξιωματική Αντιπολίτευση δίνουν οι πολίτες, που, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, επικροτούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Υπενθυμίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εαρινές Προβλέψεις της, υπογράμμισε την «ταχεία πολιτική αντίδραση της Κυβέρνησης», με «δημοσιονομικά μέτρα που στρώνουν τον δρόμο για ταχύτερη ανάκαμψη», «τα οποία αναμένεται να αποσοβήσουν ευρείας κλίμακας απολύσεις και πτωχεύσεις». Επιπρόσθετα, την περασμένη Τετάρτη, η εξαιρετικά θετική Έκθεσή της, στο πλαίσιο της 6ης αξιολόγησης ενισχυμένης εποπτείας, ανέδειξε την υπευθυνότητα της Κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας, επιβεβαίωσε τόσο την ταχύτητα λήψης μέτρων όσο και την επάρκεια αυτών, και επισήμανε την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες του τελευταίου χρονικού διαστήματος.

3o λάθος: 2-2,5 δισ. ευρώ

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει την ενεργοποίηση και αναπροσανατολισμό πόρων ΕΣΠΑ, ύψους 6-6,5 δισ. ευρώ. Την ενημερώνουμε ότι ήδη έχουμε ενεργοποιήσει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ και, για αυτόν τον σκοπό, αυξάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε 8 δισ. ευρώ, από 6,5 δισ. ευρώ, τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, υπάρχουν και υπόλοιπες δαπάνες του ΠΔΕ που δεν μπορούν να αναπροσανατολιστούν, καθώς αποτελούν ανελαστικές δαπάνες και ώριμες υποχρεώσεις και προγράμματα.

Στις χθεσινές ανακοινώσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ διόρθωσε και τρία λάθη του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι», έστω και με καθυστέρηση 50 ημερών:

1ο λάθος που διορθώθηκε: Αναστολές φόρων και εισφορών

Χαιρόμαστε που κατάλαβε – επιτέλους – ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έχει κόστος και περιορίστηκε σε πρόταση αναστολής, για μικρότερο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένων φόρων, που όμως έχει ήδη αναστείλει η κυβέρνηση.

«Μένουμε Όρθιοι Ι» «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» Αναστολές φόρων και εισφορών: 8-10 δισ. ευρώ Αναστολές φόρων και εισφορών: 3,5 δισ. ευρώ

2ο λάθος που διορθώθηκε: ANFAs/SMPs

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντελήφθη ότι οι επιστροφές κερδών του Ευρωσυστήματος από ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) είναι διαθέσιμες σε ορίζοντα τριών ετών, και όχι άμεσα, και τις εξαίρεσε από τις πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, η πρότασή του να ζητήσουμε εμπροσθοβαρώς την εκταμίευση των χρημάτων αυτών αποδεικνύει ότι δεν θυμάται τι υπέγραψε ως Κυβέρνηση, όταν, τον Ιούνιο του 2018, δεσμεύτηκε η καταβολή να γίνει σε δόσεις και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων της ενισχυμένης εποπτείας, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ μάς έβαλε.

3ο λάθος που διορθώθηκε: Μειώσεις φόρων

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση θυμήθηκε να προσθέσει μέτρα όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50% και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, μετά – φυσικά – από τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης την περασμένη Τετάρτη.

Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν την είχε καν αναφέρει όταν ο πρόεδρός του κ. Τσίπρας συζήτησε στις 8/5 με εκπροσώπους φορέων της εστίασης. Όσο για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ισοπέδωσε τις επιχειρήσεις με την εκτόξευση της προκαταβολής φόρου στο 100% επί των ημερών του, τώρα έρχεται, μετά την κυβερνητική δέσμευση για γενναία μείωσή της, να προσπαθήσει να πλειοδοτήσει. Δηλαδή, «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι»!

Και νέα λάθη…

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση διαπράττει, όμως, άλλη μία σειρά λαθών:

Αναφορικά με τη στήριξη της εργασίας, αναρωτιόμαστε πώς η επιχείρηση θα καταβάλει 60% του μισθολογικού κόστους υποχρεωτικά, την ώρα που δεν έχει έσοδα. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμά το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τις απολύσεις και τα επιδόματα ανεργίας.

Σχετικά με την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, απορούμε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ επαίρεται ότι στόχος του προγράμματός του είναι η κατά το δυνατόν ελάχιστη αύξηση του λόγου Χρέος/ΑΕΠ. Τον ενημερώνουμε ότι το εν λόγω μέτρο, σε σχέση με αυτό που υλοποιείται, χωρίς να έχει περισσότερα οφέλη έως το τέλος του 2021, αυξάνει το χρέος της χώρας κατά 3 δισ. ευρώ. Όσο για την αποτελεσματικότητα του μέτρου της Κυβέρνησης, ήδη πάνω από 50.000 επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες, ενισχύθηκαν μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυριζόταν στις 12/5 ότι «την επιστρεπτέα προκαταβολή θα λάβουν τον Μάιο μόλις 8.600 επιχειρήσεις» .

. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί τη μείωση ενοικίου. Προφανώς, θεωρεί ότι τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι εργαζόμενοι για την Α΄ κατοικία τους και οι οικογένειες με φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους για την κατοικία που νοικιάζουν θα πρέπει να πληρώνουν το 100% του ενοικίου τους, παρά τα περιορισμένα από την υγειονομική κρίση έσοδά τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Κυβέρνηση να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τους πόρους του SURE, σε συνάρτηση με την έκταση τα ύφεσης, ενώ αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί! Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 19/5 ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το SURE θα αποτελέσει κυρίως σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζομένους στις οικονομίες που έχουν πληγεί περισσότερο».

Σε ό,τι αφορά τα δήθεν «παραδείγματα» που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά παραχαράσσει ή αγνοεί τις ελαφρύνσεις και τη βοήθεια που έχουν ήδη λάβει οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης (αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για τις αναστολές συμβάσεων, 800 ευρώ σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ενοικίων), καθώς και αυτά που θα λάβουν στο εγγύς μέλλον (π.χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μείωση ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές, μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος κ.λπ.) και τα αντιπαραθέτει με φανταστικά ποσά, που δήθεν θα λάμβαναν από το «Βρήκαμε Λεφτόδεντρο 2» του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθούν.

Η σχέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την υπευθυνότητα και την ορθή κοστολόγηση μέτρων αποδεικνύεται ανύπαρκτη, καθώς:

Τα τρία λάθη που προαναφέραμε αθροίζονται σε περισσότερα από 13 δισ. ευρώ .

. Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προστεθεί το κόστος των αναστολών, που πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζει στα 3,5 δισ. ευρώ . Συνυπολογίζοντας και τα 12 δισ. ευρώ μέτρων ρευστότητας, το συνολικό ύψος των μέτρων ξεπερνά τα 28,5 δισ. ευρώ , χωρίς να υπολογίζουμε την ανάγκη χρηματοδότησης της μείωσης εσόδων ύψους 4-5 δισ. ευρώ λόγω της ύφεσης.

. Συνυπολογίζοντας και τα μέτρων ρευστότητας, το συνολικό ύψος των μέτρων ξεπερνά τα , χωρίς να υπολογίζουμε την ανάγκη χρηματοδότησης της μείωσης εσόδων ύψους λόγω της ύφεσης. Το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ» αφορά την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραβλέπει ότι για την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι Ι» περιλάμβανε μέτρα ύψους τουλάχιστον 8 δισ. ευρώ για την προστασία της εργασίας (1,4 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, 3,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και 2,8 δισ. ευρώ τον Μάιο). Αυτά τα 8 δισ. ευρώ πρέπει να προστεθούν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες.

Συνεπώς, κάθε πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι» προσθέτει μέτρα δημοσιονομικού κόστους περίπου 10 δισ. ευρώ και, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο τελικός λογαριασμός των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνει τα 36,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, ξεπερνά τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους και δεν αποτελεί «το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας για να βγούμε από την κρίση», όπως υποστήριξε χθες ο κ. Τσίπρας, αλλά την πόρτα που ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για νέο μνημόνιο».

Η απάντηση Τσακαλώτου στον ΥΠΟΙΚ

Απαντώντας στον Χρήστο Σταϊκούρα, ο προκάτοχος του Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Αν ο κ. Σταϊκούρας θεωρεί ότι το οικονομικό μας επιτελείο έπεσε σε πανικό με την τετρασέλιδη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών: think again…

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την απάντηση του κ. Σταϊκούρα είναι ότι:

Α) Η Κυβέρνηση έχει μειώσει το «αχρείαστο» μαξιλάρι που της παραδώσαμε τον Ιούλιο κατά 11 δις μέσα σε 10 μήνες. Σκέψου να ήταν και χρήσιμο δηλαδή.

Β) Παράλληλα παραδέχτηκε άθελα του ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως εφαρμόσιμο.

Αναλυτικά:

1. Ο κ. Σταικούρας στις 24/4 μας είχε ενημερώσει ότι παρέλαβε 43,3 δις από εμάς και ότι στις 31/3 ήταν 36,6 δις. Με βάση αυτή την πληροφορία κάναμε το πρόγραμμα μας. Σήμερα μας είπε ότι πλέον είναι 32 δις. 11 δις κάτω από όσο τα παρέλαβε.

Επειδή ξέραμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει συμβεί το πρόγραμμα μας εξακολουθεί να είναι απόλυτα εφικτό και με τα νέα δεδομένα. Παραδέχεται λοιπόν ότι υπάρχουν 13,7 δις διαθέσιμα.

2. Ο κ. Σταϊκούρας μας λέει ότι «το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί παντελώς τη μείωση των εσόδων του Κράτους από την ύφεση». Ξέραμε ότι δυσκολεύεται να διαβάσει πίνακες τώρα μαθαίνουμε ότι δυσκολεύεται να διαβάσει και κείμενα. Στο κεφάλαιο 3 στο σημείο 2 φαίνεται ότι έχουμε ενσωματώσει τους δικούς του υπολογισμούς για έλλειμμα 8,5 δις. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μείωση εσόδων 4-5 δις που λέει ο κ. Σταϊκούρας. Βέβαια αν ακολουθηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η μείωση εσόδων θα είναι σαφώς μικρότερη.

3. Μάλλον ο κ. Σταϊκούρας δεν κατάλαβε τι προτείνουμε. Προτείνουμε καταρχήν την εκτέλεση του ΠΔΕ καθώς το 2ο εξάμηνο του 2019 είχαμε αρνητικό ρεκόρ υποεκτέλεσης 20ετίας.

Προτείνουμε επιπλέον την αύξηση του ΠΔΕ φέτος στα 11 δις ή και περισσότερο (με αύξηση βεβαίως του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ) και όχι μόνο στα 8 δις που προτείνει ο κ. Σταικούρας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υπερδέσμευσης του ΕΣΠΑ. (μέθοδος που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και επί ΝΔ). Σκοπός αυτής της υπερδέσμευσης είναι να αξιοποιηθεί η ευελιξία που παρέχει η ΕΕ στη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ λόγω πανδημίας και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ σχεδόν όλες οι δράσεις στήριξης επιχειρήσεων – εργαζομένων-υγείας κλπ. Αυτή η πρόταση δεν επιβαρύνει τα δημοσιονομικά δεδομένα φέτος καθώς το ποσοστό συγχρηματοδότησης έχει ανέβει στο 100% με βάση πάλι απόφαση της ΕΕ. Επίσης η πρότασή μας αυτή πρέπει να συνοδευτεί με εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ και οποιονδήποτε άλλων ευρωπαϊκών πόρων προστεθούν στη χώρα μας (πχ recovery plan Γαλλογερμανικής Πρότασης ή οτιδήποτε αντίστοιχο αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Με απλά λόγια ζητάμε εμπροσθοβαρή απορρόφηση του ΕΣΠΑ με ένταξη σε αυτό σχεδόν όλων των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (πλην μειώσεων φόρων και αναστολών πληρωμών). Αυτή πρόταση είναι απόλυτα συμφέρουσα για την ελληνική οικονομία γιατί κάθε ευρώ που θα ξοδέψει το δημόσιο θα γυρίσει εντός του έτους πίσω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν ο φόβος του Υπουργείου Οικονομικών είναι ταμειακής φύσεως, τότε για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκταμίευσης από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βραχυπρόθεσμο δανεισμό μέσω εντόκων γραμματίων, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα καθώς είμαστε κάτω από το «ταβάνι».

Όμως ακόμη και να μην συμφωνεί με αυτή τη πρόταση ή ακόμη και αν τα χρήματα αυτά γίνουν αργότερα διαθέσιμα παραδέχεται ο κ. Σταϊκούρας ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν 4,5 δις ευρώ.

4. Δεν μας λέει τίποτα για τα 4,5 δις που προγραμματίζει ο ΟΔΔΗΧ ούτε για το 1,5 δις του SURE (εκτός από το ότι αφήνει να εννοηθεί ότι κακώς τους ζητήσαμε να το αυξήσουν γιατί αυτό έχει ήδη γίνει - χωρίς να διευκρινίζει πόσο παραπάνω πήραμε είτε λόγο της ανεργίας της χώρας είτε λόγω της μεγαλύτερης πρόβλεψης για ύφεση στην Ευρώπη).

5. Ο κ. Σταϊκούρας στην προσπάθεια του να υπολογίσει το χρηματοδοτικό κενό της πρότασης μας προσθέτει στα 13,4 δις που προτείνουμε και την ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι οι εγγυήσεις εγγράφονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα όταν και αν καταπέσουν. Επίσης φαντάζομαι ότι γνωρίζει τα σχετικά ευρωπαϊκά εργαλεία.

6. Όσο για την πρόσθεση των μέτρων του "Μένουμε Όρθιοι 1" στο "Μένουμε Όρθιοι 2" μάλλον ο κ. Σταϊκούρας δεν καταλαβαίνει ότι αν εάν είχε ακολουθήσει τα όσα του προτείναμε στο Μένουμε Όρθιοι 1 οι ανάγκες σήμερα θα ήταν μικρότερες. Δεν καταλαβαίνει ότι κάθε μέρα απραξίας κοστίζει στην χώρα και στην οικονομία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο κ. Σταϊκούρας παραδέχεται ότι υπάρχουν 13,7 δις διαθέσιμα, μπορούν να αξιοποιηθούν 4,5 δις από το ΕΣΠΑ, μπορούν να εισρεύσουν άλλα 4,5 δις από νέες εκδόσεις και 1,5 δις από το SURE. Σύνολο 24,2 δις.

Και ποιες μας λέει ότι είναι οι ανάγκες : 4-5 δις για την μείωση εσόδων (που αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα θα είναι μικρότερες) και 3,5 δις ευρώ για τις αναστολές (που επίσης είναι γενναιόδωρα υπολογισμένες.) Σύνολο 7,5-8,5 δις ευρώ.

Άρα πόσα μπορούν να διατεθούν για την στήριξη της οικονομίας;

Τουλάχιστον 15,7-16,7 δις ευρώ με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς (24,2 μείον 7,5 με 8,5).

Αρά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει μέτρα 13,4 δις ευρώ είναι απόλυτα εφαρμόσιμο.

Όσο για τα λάθη που λέει ότι διορθώσαμε:

Για τις αναστολές φόρων και εισφορών αγνοεί την ανάγκη για διαφοροποίηση του μείγματος πολιτικής καθώς βαθαίνει η κρίση. Για τα ANFAs/SMPs, αγνοεί ότι καταλάβαμε την απροθυμία της κυβέρνησης να προβεί με βάση την συγκυρία σε διεκδικήσεις προς όφελος του Ελληνικού Λαού, και έτσι εξακολουθούμε να της ζητάμε να το πράξει απλώς κρατάμε μικρότερο καλάθι. Το να μας κατηγορεί η ΝΔ, επειδή σε ένα, όπως αποδείχθηκε υλοποιήσιμο πρόγραμμα, ζητάμε μειώσεις φόρων που η ίδια αρνείται να κάνει, είναι μια ακόμα ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

Όσον αφορά τα νέα λάθη που μας κατηγορεί ότι κάνουμε:

Η ΝΔ λέει στον εργοδότη να πληρώνει 50% μισθού και 100% εισφορών. Κι εμείς του λέμε να πληρώνει 60% μισθού και 60% εισφορών. Την στιγμή μάλιστα που του δίνουμε και μη επιστρεπτέα ενίσχυση και μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής φόρου. Και λέει ότι με το δικό μας σύστημα οι επιχειρήσεις θα κλείσουν ενώ με το δικό της θα μείνουν ανοιχτές; Οι Monty Python δεν θα μπορούσαν να το διατυπώσουν καλύτερα. Ο κ. Σταικούρας φαντάζομαι κατανοεί ότι όταν χρηματοδοτείς ένα μέτρο από τα ταμειακά σου διαθέσιμα αυτό δεν προστίθεται στο χρέος (αλλά μειώνει τα ταμειακά σου διαθέσιμα). Κατανοεί ακόμα φαντάζομαι ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων με μεταβιβάσεις και όχι με δανεικά και τις επιχειρήσεις θα έσωζε και την οικονομία θα ενίσχυε. Εκτός αν ο κ. Σταϊκούρας πιστεύει πράγματι ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάποια «λεφτόδεντρα» Δεν αγνοούμε την μείωση ενοικίου. Απλώς ο κ. Σταϊκούρας μάλλον αγνοεί ότι αυτή κατά τα 2/3 τουλάχιστον την χρεώνεται άλλος και όχι τα δημόσια ταμεία.

Σε ότι αφορά τα παραδείγματα που παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ :

Ο κ. Σταϊκούρας μας κατηγόρησε ότι σε αυτά παραχαράσσουμε ή αγνοούμε τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη γίνει καθώς και αυτά που θα γίνουν. (π.χ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,).

Μάλλον δεν πρόσεξε ότι η σύγκριση αφορά την από εδώ και πέρα περίοδο ούτε ότι γράφουμε ότι με την ΝΔ δεν υπάρχει «Καμία στήριξη του εργατικού κόστους της επιχείρησης, αφού για όσες ώρες ο εργαζόμενος εργάζεται ο επιχειρηματίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων». Με άλλα λόγια ο κ. Σταϊκούρας αρνείται να καταλάβει ότι η επιλογή ενίσχυσης της ανεργίας ή της περικοπής μισθών είναι μια λανθασμένη επιλογή.

Χαίρομαι λοιπόν που επιβεβαιώνει και εκείνος ότι εκτός από το ότι το πρόγραμμα είναι εφικτό και τα παραδείγματα είναι ορθά. Γιατί η μόνη αμφισβήτηση που έκανε είναι στο σκέλος της χρηματοδότησης. αμφισβήτηση που όπως είδαμε κατέρρευσε.

Με απλά λόγια: Ο κ. Σταϊκούρας παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμα μας βγαίνει, και τα παραδείγματα μας αποτυπώνουν το τι θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις αν η κυβέρνηση ακολουθούσε την πολιτική μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα μαξιλάρι που παραδώσαμε έχει ήδη μειωθεί κατά 11 δις και παρά το γεγονός σε όλους τους υπολογισμούς μας φροντίσαμε να είμαστε συντηρητικοί».

Ανταπάντηση Σταϊκούρα στον Τσκαλώτο

Σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, αναφέρεται «Η θέση μας για την επικαιροποιημένη – σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα – οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπωθεί. Τα σχόλια του κ. Τσακαλώτου επί της θέσης μας, και μάλιστα με το γνωστό οξφορδιανό και ασύμβατο με εμάς ύφος του, δεν προσθέτουν τίποτα επί της ουσίας. Τα μόνα που καταφέρνει να αποδείξει είναι ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση:

Αγνοεί τις τεκμηριωμένες κυβερνητικές απαντήσεις που έχουν δοθεί στη Βουλή για πλήθος οικονομικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα η διαχρονική εξέλιξη και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.

Αποφεύγει, μέχρι και σήμερα, να κάνει δημόσια εκτίμηση της ύφεσης, με συνέπεια οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι αίολες. Προσθέτει, ανά μήνα με τις προτάσεις της, δισεκατομμύρια με περίσσια ανευθυνότητα. Αλλάζει τους υπολογισμούς, για να καταλήξει στα αποτελέσματα που τη βολεύουν.

Λησμονεί τις υπογραφές που έβαλε κατά το παρελθόν, δεσμεύοντας τη χώρα για πολλά χρόνια. Αγνοεί εσκεμμένα και συστηματικά, τα θετικά σχόλια των εταίρων για την ασκούμενη οικονομική πολιτική, από τον Ιούλιο του 2019. Τις συνεχιζόμενες προσβλητικές του εκφράσεις τις αντιμετωπίζω με απαρέσκεια.

Εμείς, για τα θέματα της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ευθύνη και μετριοπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις των δύο πλευρών για την οικονομία έχουν καταγραφεί. Στη Βουλή θα γίνει αναλυτική συζήτηση επί των προτάσεων. Οι πολίτες αξιολογούν και αποφασίζουν».

Αχτσιόγλου κατά Σταϊκούρα για τις θέσεις εργασίας

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει «Ο κ. Σταϊκούρας σήμερα υποστήριξε ότι με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία, η επιβάρυνση για τον εργοδότη είναι πολύ μεγάλη και οι επιχειρήσεις θα κλείσουν οδηγώντας χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Για να δούμε, είναι όντως έτσι;

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει για τις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών, το κράτος να καλύπτει το 100% των εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) και το 40% του μισθού, ενώ το υπόλοιπο 60% του μισθού θα πρέπει να πληρώνει ο εργοδότης. Τούτο σημαίνει ότι για έναν εργαζόμενο με καθαρό μισθό (προ φόρου) 1000 ευρώ, ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει 600 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα τα καλύψει το κράτος.

Κόστος εργοδότη σε επιχείρηση εστίασης, τουρισμού, μεταφορών: 600 ευρώ.

Καθαρός μισθός εργαζομένου (προ φόρου): 1000 ευρώ. Για τις υπόλοιπες πληττόμενες επιχειρήσεις, προτείνουμε το κράτος να καλύπτει το 40% μισθών και εισφορών, ενώ το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να πληρώνει ο εργοδότης. Τούτο στο παράδειγμα του εργαζομένου με καθαρό μισθό 1000 ευρώ σημαίνει ότι ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει 600 ευρώ για μισθό και 280 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Τα υπόλοιπα θα τα καλύψει το κράτος.

Κόστος εργοδότη: 880 ευρώ.

Καθαρός μισθός εργαζομένου (προ φόρου): 1000 ευρώ. Τι ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει η ΝΔ με το πρόγραμμα επιδοτούμενης εκ περιτροπής εργασίας; Η ΝΔ λέει στον εργοδότη να καλύψει το 50% του μισθού και το 100% των εισφορών υπολογιζόμενων στον αρχικό ονομαστικό μισθό. Στο παράδειγμά μας λοιπόν ανεξαρτήτως επιχείρησης ο εργοδότης θα πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ για τον μισθό και 468 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές.

Κόστος εργοδότη ανεξαρτήτως επιχείρησης: 968 ευρώ!

Καθαρός μισθός εργαζομένου (προ φόρου): 800 ευρώ (500 ευρώ από τον εργοδότη και 300 ευρώ από το κράτος).

Είναι δυνατό στ’ αλήθεια ο κ. Σταϊκούρας να ισχυρίζεται ότι με τις δικές μας προτάσεις οι επιχειρήσεις θα κλείσουν λόγω υπέρμετρης επιβάρυνσης «εργατικού κόστους» ενώ με τα μέτρα της ΝΔ οι επιχειρήσεις θα μείνουν ανοιχτές; Οι απαντήσεις προκύπτουν από κανόνες απλής λογικής. Αφήνω στην άκρη το ότι με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ οι επιχειρήσεις λαμβάνουν και άλλες ενισχύσεις, όπως η μη επιστρεπτέα ενίσχυση συνολικού ύψους 3 δισ. και η μείωση προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50 %.

Η μεγάλη διαφορά λοιπόν ανάμεσα στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα εφαρμόζει η ΝΔ δεν είναι ότι με τις δικές μας ο εργοδότης επιβαρύνεται υπέρμετρα, αφού όπως μόλις είδαμε ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Η διαφορά είναι ότι με τις προτάσεις μας ο εργαζόμενος δεν έχει καμία μείωση μισθού και η σχέση εργασίας του παραμένει αμετάβλητη, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ ο εργαζόμενος υφίσταται μείωση μισθού 20% και η εργασιακή του σχέση ελαστικοποιείται πλήρως».