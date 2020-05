Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Σχεδόν 4.000 δικαιούχοι την έλαβαν την Τρίτη

Πόσοι είναι συνολικά οι δικαιούχοι που έχουν λάβει μέχρι σήμερα την χρηματοδοτική ενίσχυση.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.997 δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 111,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση, μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε 51.529, στους οποίους έχει καταβληθεί συνολικό ποσό ύψους 580,1 εκατ. ευρώ.

Η καταβολή της στους υπόλοιπους, λίγους, δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από έλεγχο.