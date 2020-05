Κοινωνία

Σωτήρης Τσιόδρας: “Αντίο” με ένα ποίημα

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας αποχαιρέτησε τους Έλληνες μετά από 72 ημέρες συνεχούς ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

Να αποχαιρετίσει τους Έλληνες πολίτες θέλησε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας κατά την τελευταία ζωντανή ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας έκλεισε την ενημέρωση για την πορεία της νόσου με ένα «αντίο», καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας έχουν μειωθεί σημαντικά.

Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, επιθυμεί πλέον να επιστρέψει στις δραστηριότητες που είχε προ κορονοϊού, ενώ η ενημέρωση για την πορεία της νόσου θα γίνεται με γραπτή ανακοίνωση σε εβδομαδιαία βάση, όπως ακριβώς και με την γρίπη.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως όλο αυτό το διάστημα, με δυσκολότερη την περίοδο της καραντίνας παρέμεινε μαθητής περισσότερο, παρά καθηγητής. Ο λοιμωξιολόγος ανέφερε πως υπήρξαν στιγμές που είπε «δεν γνωρίζω», ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές αβεβαιότητες. «Κάποιοι μίλησαν για αντιφάσεις. Προσπάθησα να μην εμπλακώ σε έναν τέτοιο διάλογο» είπε ωστόσο ο καθηγητής.

«Ίσως στη δυσκολότερη στιγμή μετά τον Β ΠΠ πολύ εύκολα αναμείχθηκαν το ψέμα με την αλήθεια. Τέτοιες συμπεριφορές δεν βοήθησαν, ούτε βοηθούν» είπε επιπλέον ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο καθηγητής, ο οποίος επί 72 ημέρες ενημέρωνε τους Έλληνες για την πορεία της πανδημίας, θέλησε να κλείσει με ένα ποίημα με τίτλο «Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία».

«Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα

και με τα πιο μικρά..

Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών.

Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές

Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια.

Που ξέρω ν' ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους.

Μου φτάνει που μ' αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι.

Πολύ…

Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους.

Πολύ…

Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι' αυτούς.

Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι.

Που δε με νοιάζει να με θυμούνται.

Που μπορώ και κλαίω ακόμα.

Και που τραγουδάω… μερικές φορές…

Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν.

Και ευωδιές που με γοητεύουν…» είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας απαγγέλοντας το ποίημα αυτό.