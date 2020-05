Πολιτισμός

Αντρέα Μποτσέλι: Μολυνθήκαμε όλοι στην οικογένειά μου από τον κορονοϊό

Η εξομολόγηση του διάσημου Ιταλού τενόρου για την περιπέτεια της υγείας του. Τι είπε για τον συναγερμό που προκάλεσε η πανδημία.

Ο διάσημος Ιταλός τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, αποκάλυψε σήμερα ότι είχε προσβληθεί στις αρχές Μαρτίου από τη νόσο COVID-19 με ήπια συμπτώματα, ωστόσο περιγράφει την εμπειρία του ως «έναν εφιάλτη», όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera.

«Η εμπειρία μου από τον κορονοϊό; Μια τραγωδία, όλοι μας μολυνθήκαμε στην οικογένεια, με πυρετό, παρότι δεν ήταν πολύ υψηλός, βήχα και φτέρνισμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Πίζα, στην Τοσκάνη.

Ο Μποτσέλι και η σύζυγός του είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο της Πίζας για να δωρίσουν το πλάσμα τους για τις έρευνες για την COVID-19. «Ξεπεράσαμε την ασθένεια πολύ καλά, παρόλο που δυστυχώς χρειάστηκε να ακυρώσω πολλές συναυλίες και αυτό ήταν μια κακή εμπειρία. Ήταν σαν να ζούσα έναν εφιάλτη γιατί ένιωθα ότι δεν είχα πλέον τον έλεγχο της κατάστασης. Ήλπιζα να ξυπνήσω από στιγμή σε στιγμή», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων στη χώρα, η οποία ξεκίνησε στις 4 Μαΐου, ο Μποτσέλι δήλωσε «ευχαριστώ τον Θεό που δεν ήμουν εγώ που έπρεπε να λάβω αποφάσεις».

«Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι πολιτικός και δεν κλήθηκα να πάρω αποφάσεις, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού που πρέπει να λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», είπε. Εκτίμησε ότι υπάρχει «υπερβολικά πολύς συναγερμός» για τη COVID-19 επί του παρόντος και ότι αυτή η στάση ήταν δικαιολογημένη στην αρχή της κρίσης αλλά όχι τώρα.

Στις 12 Απριλίου, ένα μήνα μετά τη διαγνωστική εξέταση της 10ης Μαρτίου για τον κορονοϊό, στην οποία βρέθηκε θετικός, ο τενόρος έδωσε συναυλία στο Duomo του Μιλάνου, τον μεγάλο καθεδρικό ναό της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας.

Η συναυλία με τίτλο “Μουσική για την ελπίδα” οργανώθηκε για το Πάσχα και κατά τη διάρκειά της ο καλλιτέχνης έψαλλε ύμνους και μελωδίες της εκκλησιαστικής μουσικής.

Ο Αντρέα Μποτσέλι είναι ένας από τους διασημότερους Ιταλούς καλλιτέχνες παγκοσμίως.