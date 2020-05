Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: πάνω από 60% η συμμετοχή μαθητών στις τάξεις

Χαμηλότερα τα ποσοστά στα Λύκεια και δη στην Γ΄ Λυκείου. Τι είπε για τα δημοτικά, τα μέτρα προστασίας και τα παιδιά στις μικρότερες τάξεις.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε, δόθηκε μια σειρά από εργαλεία στα παιδιά, ώστε να έχουν όλα πρόσβαση στην μάθηση τον καιρό της καραντίνας και αυτό, όπως ανέφερε, σημαίνει και το άνοιγμα των σχολείων, καθώς θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην μάθηση.

«Πάνω από 60% είναι η συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου στις τάξεις σε όλη την Ελλάδα, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στα Λύκεια και ακόμη χαμηλότερα, όπως αναμενόταν στην Γ΄ Λυκείου, καθώς παραδοσιακά τα παιδιά δεν πηγαίνουν το σχολείο για να διαβάζουν στο σπίτι», είπε η κ. Ζαχαράκη.

«Είναι ιδανική στιγμή να επιστρέψουν τα παιδιά μας, με πολύ αυστηρή τήρηση κανόνων», είπε η κ. Ζαχαράκη για το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν και περιμένουν ότι θα είναι πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες υγιεινής από τα μικρότερα παιδιά, είπε όμως ότι θα υπάρξει ειδική πρόνοια και με την βοήθεια των παιδαγωγών ώστε να υπάρξει ομαδική λειτουργία στην τήρηση των μέτρων, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι παρακαταθήκη για τα παιδιά και για την προστασία τους αργότερα από την γρίπη.