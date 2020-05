Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: η κατάθεση της 34χρονης (βίντεο)

Πώς περιέγραψε την στιγμή της επίθεσης και τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που της είχε στήσει καρτέρι.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας από την Ασφάλεια Αθηνών συνάντησαν το μεσημέρι την 34χρονη, που δέχθηκε την επίθεση με το βιτριόλι την περασμένη Τετάρτη. Με υπομονή και σεβασμό στην κατάστασή της, έκαναν ερωτήσεις για να αντλήσουν στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν στην έρευνά τους.

Εκείνη αρχικά περιέγραψε καρέ-καρέ τη διαδρομή της από το σπίτι μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, στην Καλλιθέα: «Ακολούθησα το συνηθισμένο πρόγραμμά μου για τη δουλειά. Οδήγησα μέχρι εκεί. Στάθμευσα το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκα πεζή στην πολυκατοικία, όπου στεγάζεται το γραφείο μου. Όταν πλησίασα στο ασανσέρ, είδα ξαφνικά μπροστά μου μία γυναίκα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη από το δωμάτιο του Θριάσιου, στην πρώτη επίσημη κατάθεσή της προσπάθησε να θυμηθεί όσα περισσότερα χαρακτηριστικά από την εμφάνιση της γυναίκας: «Ήταν αδύνατη. Φορούσε μάσκα και νομίζω και σκούφο. Μου πέταξε το υγρό στο πρόσωπο. Τρόμαξα και αμέσως άρχισε να τσούζει και να με καίει το πρόσωπό μου. Έτρεξα φωνάζοντας βοήθεια. Βρήκα βοήθεια στο κοντινό φαρμακείο».

Συνεχίζοντας την αφήγησή της, επανέλαβε όσα άτυπα είχε πει στους αστυνομικούς και τις προηγούμενες ημέρες, και επέμεινε ότι δεν έχει με κανέναν προσωπικές διαφορές: «Σε καμία περίπτωση δεν αναγνώρισα αυτή τη γυναίκα. Δεν φαινόταν καν το πρόσωπό της και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να ήθελε να μου κάνει κακό».

Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί στον τόπο της επίθεσης

Ακόμα και σήμερα οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να βρουν εικόνες που θα φωτίσουν την υπόθεση. Εκτός από το σημείο της επίθεσης, έχουν μεγαλώσει τον κύκλο της έρευνας και ψάχνουν βίντεο ακόμη και σε απόσταση πολλών τετραγώνων.

Οι αστυνομικοί έχουν λάβει περισσότερες από 20 καταθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν - μέχρι στιγμής - κρίσιμες πληροφορίες. Αντίθετα, συμφώνησαν πως η 34χρονη είχε μία φυσιολογική ζωή, φαινόταν ευτυχισμένη, δεν ανέφερε κάποιο προσωπικό ή επαγγελματικό πρόβλημα, τους προκάλεσε έκπληξη η επίθεση και δεν πιστεύουν ότι έχει μυστικά.

Η 34χρονη ουδέποτε είχε εκμυστηρευτεί στο στενό περιβάλλον της ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό κατέθεσε στους αστυνομικούς και μία φίλη της, με την οποία είχαν ανταλλάξει μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”: «Δεν μου είχε αναφέρει τίποτα… τίποτα περίεργο, τίποτα που θα μπορούσε να με προβληματίσει σαν φίλη, ας πούμε, για να ασχοληθεί περεταίρω, να ανησυχήσουμε γενικότερα. Τίποτα. Όλα κυλούσαν πάρα πολύ ομαλά στη ζωή της και δεν προμήνυε τίποτα κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση», είπε μεταξύ άλλων η φίλη της 34χρονης Ιωάννας.

Εάν οι αστυνομικοί το κρίνουν, τότε θα ζητήσουν και πάλι από την 34χρονη να απαντήσει σε νέες ερωτήσεις.

Η 34χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις. Ψυχολογικά παρακολουθείται από ομάδα ειδικών, που προσπαθούν να τη στηρίξουν. Οι ειδικοί μιλούν για ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο ο δράστης σχεδίασε με προσοχή. Ένα έγκλημα που δείχνει μίσος και εμμονή. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής της Μονάδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο, Μ. Καλοφώνου, έκανε γνωστό ότι το αριστερό μάτι της 34χρονης έχει καεί.