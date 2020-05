Κόσμος

Κορονοϊός: Προειδοποίηση από τους πνευμονολόγους στην Ιταλία

Αυξήθηκε ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο περιορίστηκε ο αριθμός των θυμάτων σε σύγκριση με την Δευτέρα.

78 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 32.955 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 397 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 230.555. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 144.658 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Στο μεταξύ, 521 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά 7.917 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 44.504 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε κατά 97 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει μείωση: έχασαν την ζωή τους 14 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 1.175 περισσότεροι.

Ο αριθμός των νεκρών είναι ο χαμηλότερος από την αρχή των μετρήσεων. Στο μεταξύ, οι Ιταλοί πνευμονολόγοι προβλέπουν ότι το 30% των ασθενών που κατάφεραν να θεραπευθούν από τον κορονοϊό, θα πάσχει, στο εξής, από χρόνια πνευμονικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό ζήτησαν την ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας.

Ο πασίγνωστος τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, μετέβη σήμερα σε νοσοκομείο της πόλης Πίζα, για να δωρίσει πλάσμα αίματος, στα πλαίσια πειραματικής φάσης για την θεραπεία του ιού. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και τα δυο του παιδιά του προσβλήθηκαν από τον ιό, αλλά μπόρεσαν να γίνουν καλά χωρίς να χρειαστεί να εισαχθούν στο νοσοκομείο.