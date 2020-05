Κοινωνία

“Δράκος του Κάβου”: Παραδειγματική τιμωρία ζητούν τα θύματα του (βίντεο)

Κλεισμένος στον εαυτό του είναι ο 47χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ξεσπούν τα θύματα του στα social media.