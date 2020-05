Κοινωνία

LIVE η Παννυχίδα της Απόδοσης του Πάσχα

Σε απευθείας μετάδοση απο τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην Πεύκη.

Σε απευθείας σύνδεση με τον ιερό ναό αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, παρακολουθήστε την Παννυχίδα της Απόδοσης του Πάσχα, ιερουργούντος του μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κυρίλλου.

Η Παννυχίδα τελείται ύστερα από απόφαση της ΔΙΣ, προκειμένου οι πιστοί που δεν είχαν την δυνατότητα να εκκλησιαστούν τη νύχτα της Αναστάσεως, εξαιτίας του lockdown, να το πράξουν την ήμερα της αποδόσεως της εορτής.