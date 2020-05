Αθλητικά

“Παρέλαση” τίτλου έκανε η Μπάγερν στην έδρα της Ντόρτμουντ

Οι Βαυαροί πέρασαν νικηφόρα από τη Βεστφαλία και διεύρυναν την απόσταση ασφαλείας στην κορυφή της Bundesliga.

Πρόβα... τίτλου έκανε η Μπάγερν Μονάχου, δείχνοντας το “μέταλλό” της στο “σπίτι” της Μπορούσια Ντόρτμουντ και με τη νίκη της με 1-0 το βράδυ της Τρίτης στο Signal Iduna Park, δείχνει να “καθαρίζει” πλέον το δρόμο της προς έναν ακόμη τίτλο της Bundesliga, καθώς πήρε προβάδισμα 7 βαθμών από τους δεύτερους Βεστφαλούς, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Στο άδειο “κάστρο” της Ντόρτμουντ, η παρέα του Χάαλαντ μπήκε δυνατά κι έχασε σπουδαίες ευκαιρίες με τον Νορβηγό εκτελεστή στο 1’ και τον Μπραντ στο 4’, όμως η άμυνα των Βαυαρών κράτησε το “μηδέν” στα μετόπισθεν.

Όσο περνούσε η ώρα, η Μπάγερν άρχισε να ισορροπεί το ματς, έχασε τις δικές της ευκαιρίες με τους Λεβαντόφσκι (11’), Γκνάμπρι (19’) και Κομάν (24’) κι εντέλει πήρε το προβάδισμα με εξαιρετικό σε σύλληψη κι εκτέλεση... σκαφτό του Κίμιχ στο 43’.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ντόρτμουντ πίεσε χωρίς αντίκρισμα, όμως εκείνη που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, ήταν η Μπάγερν στο 83’, όταν το σουτ του Μίλερ έξω από την περιοχή σταμάτησε στο δοκάρι.