Κοινωνία

Απόδοση Πάσχα: "Χριστός Ανέστη" με πιστούς στους ναούς (εικόνες)

Το Άγιο Φως είχε μεταφερθεί σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια και οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να εκκλησιαστούν και να αναβιώσουν την πασχάλια χαρά.

Σε κλίμα συγκίνησης και υπό τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα ενάντια στη διασπορά του νέου κορονοϊού, πλήθος πιστών συνέρρευσε στις εκκλησίες όλης της χώρας για να γιορτάσει την Ανάσταση του Κυρίου, κατά την απόδοση του Πάσχα.

Ήταν 1η Απριλίου όταν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σε μια ιστορική απόφαση, ανακοίνωνε την κεκλεισμένων των θυρών τέλεση των Ιερών Ακολουθιών κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλη Εβδομάδας λόγω της πανδημίας. Σε εκείνη την ανακοίνωση εξέφραζε την ευχή: «Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο κίνδυνος να περάσει σύντομα, ώστε όλοι μαζί (Κλήρος και λαός) να αξιωθούμε να εορτάσουμε την Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας με πανηγυρική Αναστάσιμη Παννυχίδα, κατά την Απόδοση της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, δηλαδή κατά το μεσονύκτιο μεταξύ Τρίτης 26 προς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020».

Η ημέρα αυτή έφτασε και το Άγιο Φως, που δεν είχε διανεμηθεί στις εκκλησίες ανά την επικράτεια, απεστάλη για να τελεστεί η Θεία λειτουργία για την απόδοση του Πάσχα και να μπορέσουν να το πάρουν οι πιστοί στα σπίτια τους.

Στη Μητρόπολη της Αθήνας πραγματοποιήθηκε Εσπερινή Δοξολογία, κατά τελέστηκε και η Θεία Λειτουργία του Πάσχα, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Παρούσα ήταν και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, φορώντας μάσκα.

