Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα και απ’ το πρωί ή αν προτιμάτε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. η Σελήνη περνάει στο Λέοντα για να μας βοηθήσει να δούμε την πιο αισιόδοξη και δημιουργική πλευρά των πραγμάτων.

Εύκολα ή δύσκολα, όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελούν προκλήσεις και είναι στο χέρι μας κατά πόσο θα τα δούμε σαν ευκαιρίες για να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας, τις ικανότητες και τα ταλέντα μας. Και μπορεί ειδικά η σημερινή μέρα να μας επιφυλάσσει κάποιες εκπλήξεις που νιώθουμε να κάνουν τη δοκιμασία ακόμα πιο δύσκολη, αλλά δεν μπορούν να μας ρίξουν, δεν μπορούν να μας βγάλουν νοκ άουτ. Αντίθετα μας πεισμώνουν και κατά κάποιο τρόπο μας κρατούν σε εγρήγορση, αφού σε μία διαδρομή που όλα κυλάνε φυσιολογικά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εφησυχάσουμε και να κάνουμε λάθη επειδή κάποιοι μπορεί να μας πιάσουν στον ύπνο ή επειδή υποτιμούμε τους κινδύνους.

ΚΡΙΟΣ: Το βασικό ερωτηματικό σήμερα είναι κατά πόσο θα μπορέσεις να διαχειριστείς τις υπερβολικές απαιτήσεις που μπορεί να έχεις και φυσικά τους ανθρώπους τους οποίους φαίνεται να αγγίζουν αυτές σου οι απαιτήσεις. Καλό θα είναι να έχεις κατά νου ότι δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες κι ακόμα κι αν κάποιοι σε έχουν καλομάθει με το να σου κάνουν όλα σου τα χατίρια, έχουν κι αυτοί άλλες ανάγκες και άλλες προτεραιότητες και κάποιες φορές μπορεί να βρεις την πόρτα τους κλειστή.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τη συναισθηματική σου ζωή και ταυτόχρονα τη διάθεσή σου το επόμενο διήμερο να είναι πιο ασταθής και από παράγκα που τη χτυπάει σεισμός 7 ρίχτερ το πιο φρόνιμο θα ήταν να κρατήσεις αποστάσεις από ανθρώπους που σε εκνευρίζουν και μόνο που υπάρχουν. Καλώς ή κακώς υπάρχουν μέρες που μπορεί να νιώθεις εκνευρισμό ακόμα και για ανθρώπους της οικογένειάς σου, οι οποίοι σου δείχνουν την πιο απαιτητική τους πλευρά και καμία απολύτως διάθεση να καταλάβουν το πώς μπορείς να νιώθεις εσύ.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτό που μπορεί να κάνει τα νεύρα σου σμπαράλια στη στιγμή είναι το να νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και να βρεις συνεννόηση με κάποιους ανθρώπους που είσαι “καταδικασμένος” να έρθεις σε επαφή, να συνεργαστείς ή να συνυπάρξεις γενικότερα. Ειδικά εάν μιλάμε για τα επαγγελματικά η σημερινή μέρα έχει ουκ ολίγες εκπλήξεις και ανθρώπους που αλλά θέλουν αλλά λένε αλλά εννοούν και αλλά τελικά γίνονται, με αποτέλεσμα… τα σμπαράλια που λέγαμε πριν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καρκίνε μου, που είναι το μυαλό σου σήμερα; Όπου και να είναι σίγουρα δεν είναι στο να ακούσεις τα προβλήματα οποιουδήποτε άλλου, αφού φαίνεται να έχεις τα δικά σου και όποιος προσπαθήσει να διασπάσει την προσοχή σου είναι πιθανό να βρει μπροστά του ένα… “φυτό”. Δεν πειράζει, δεν έχεις ΚΑΜΜΙΑ υποχρέωση να κάνεις τον ψυχολόγο του κάθε κατατρεγμένου. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν ξέρουμε και κατά πόσο θα κάνουμε διακοπές φέτος για να μπορέσεις και να αποφορτιστείς.





ΛΕΩΝ: Λέοντα, αν είσαι σε σχέση είναι μία από εκείνες τις μέρες που όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το έτερον ήμισυ. Κι αν δεν είσαι όμως, όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το πρώην έτερον ήμισυ και τις αναμνήσεις που δε σ’ αφήνουν να ξεκολλήσεις. Επειδή συναισθηματικά η μέρα είναι ασανσέρ, καλό θα είναι να πατήσεις το κουμπάκι που θα σε φέρει στο ισόγειο, γιατί αν συνειδητοποιήσεις ότι αναπολείς τη ζωή σου με αυτόν που κάποτε σε έκανε να υποφέρεις μπορεί να πηδήξεις από ψηλά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάρμα το λένε Παρθένε μου, κάρμα... Ξέρεις τι θα πει…; Είναι εκείνη η ημέρα που λούζεσαι τα λάθη σου και κάποιες συμπεριφορές που είχες στο παρελθόν και τότε σου φαίνονταν δικαιολογημένες, σωστές ή ό,τι άλλο. Πόσες φορές σου έχω πει να είσαι γλυκός με τον κόσμο; Αφού δε με ακούς είναι λογικό κάποιες φορές να σου συμπεριφέρονται σαν να έχουν πιει 5 κιλά ξύδι ο καθένας. Τέλος πάντων, δε σε λυπάμαι, αλλά αν θες τη συμβουλή μου μη δώσεις έκταση στα πράγματα, απλώς κράτα αποστάσεις.

ΖΥΓΟΣ: Ζυγέ, δεν επιτρέπεται να παθαίνεις ταράκουλο επειδή βλέπεις τους άλλους να λειτουργούν χαοτικά. Δεν μπορούν όλοι να αντιμετωπίζουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί τα ψυχικά μας αποθέματα δεν είναι συγχρονισμένα ανά πάσα στιγμή. Εσύ λοιπόν, που ειδικά σήμερα και αύριο φαίνεται να έχεις πλεόνασμα σε αυτά τα αποθέματα είναι καλό να βάλεις πλάτη και να τραβήξεις το κάρο από τη λάσπη, αντί να παίζεις το παιχνιδάκι τους και να ξεσπάς χωρίς ουσιαστικό λόγο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μην παραμυθιάζεσαι, το πρόβλημά σου δεν είναι αν θα αναγνωρίσουν τη δουλειά σου, αν η δουλειά σου έχει ένταση και δυσβάσταχτες υποχρεώσεις, ούτε καν η κάπως πεσμένη διάθεση που μπορεί να νιώθεις ότι έχεις. Όμως η υποψία πως λέγονται λόγια πίσω από την πλάτη σου από συναδέλφους κι από ανθρώπους που όχι μόνο τους έχεις σε εκτίμηση, αλλά στο παρελθόν τους έχεις δείξει με πράξεις τις προθέσεις σου μπορεί να σε κάνει να χάσεις την μπάλα…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το τελευταίο πράγμα που μπορείς να ανεχτείς σήμερα είναι ανθρώπους που θα σε φορτώσουν με τα προβλήματά τους, με τις αντιρρήσεις τους και κάθε τι αρνητικό που μπορεί να σκεφτούν για να σου πάνε κόντρα ή επειδή βαριούνται να ασχοληθούν με μια ιδέα που μπορεί να έχεις. Χωρίς να θέλω να πω ότι σώνει και ντε αυτό που έχεις κατά νου είναι υλοποιήσιμο, ότι δεν είναι ουτοπικό και ότι έχει βάσεις, εσύ μείνε στον κόσμο σου και συνέχισε να βλέπεις τα πράγματα αισιόδοξα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αν έχεις ήδη προβλέψει να βάλεις στο πρόγραμμά σου σήμερα κάποιες ώρες που θα τις περάσεις μόνος σου, κλείνοντας το κινητό, ακούγοντας την αγαπημένη σου μουσική παρέα με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή κάνοντας κάτι που θα σε βοηθήσει να εκτονώσεις την ένταση που έχεις μέσα σου, τότε πραγματικά να ξέρεις ότι τα άστρα σου δίνουν την ευχή τους και τάσσονται με το μέρος σου. Αν πάλι όχι, δες τις επιλογές που έχεις όσο προλαβαίνεις, γιατί το άγχος μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος κινήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Υδροχόε μου, παρόλο που σαν περίοδος είναι λίγο επικίνδυνη για σημαντικές αποφάσεις, αυτό δε σημαίνει ότι είναι απαγορευτική για να κάνεις κάποιες σημαντικές συζητήσεις ή συναντήσεις, αλλά και κάποια ξεκαθαρίσματα προκειμένου να λύσεις τις παρεξηγήσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, όχι μόνο σε μία προσωπική ή επαγγελματική σχέση, αλλά ενδεχομένως και με κάποιο άλλο συγγενικό σου πρόσωπο. Γενικότερα το κομμάτι της επικοινωνίας ευνοείται δεόντως αυτό το διήμερο.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα απαιτεί προσοχή,γιατί δεν ξέρεις τι σου φταίει και μπορεί να ξεσπάσεις στους λάθος ανθρώπους. Και καλά πες ότι έναν τρόπο θα τον βρεις να τα μαζέψεις τα σπασμένα, με τις ενοχές σου και τις τύψεις που θα σε φάνε μετά τι κόβεις να γίνεται; Και μη μου πεις ότι δεν θα νιώθεις τύψεις, γιατί δεν πρόκειται να ξεσπάσεις σε ανθρώπους που το αξίζουν ή που δεν νιώθεις τίποτα γι’ αυτούς. Πού το ξέρω; Καλά τι κάνω εγώ εδώ, μπρίκια κολλάω;

Πηγή: astrologos.gr