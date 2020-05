Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα προστατεύει και ασφαλίζει τα σύνορά της

Για τον Έβρο και την ετοιμότητα της Ελλάδας «για όλα τα σενάρια», μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Κάνουμε τους σχεδιασμούς μας και λαμβάνουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα αιφνιδιασμού και φυσικά να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα φυσικά εμπόδια στον Έβρο, με πρώτο και καλύτερο την κατασκευή του φράκτη που γίνεται. Έχουν υπάρξει κάποιες δηλώσεις που δίνουν ενδείξεις ότι θα έχουμε ξανά πίεση στα σύνορά μας και ειδικά στα χερσαία σύνορα μας, γι’ αυτό τον λόγο δεν εφησυχάζουμε. Προετοιμαζόμαστε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, αναλύουμε σενάρια και κάνουμε την δουλειά μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν τη δουλειά τους τον περασμένο Μάρτιο, συνεχίζουν να την κάνουν και θα συνεχίσουν να την κάνουν. Η Ελλάδα προστατεύει και ασφαλίζει τα σύνορά της, ιδίως στα χερσαία σύνορα. Αυτό άλλωστε το απέδειξε τον περασμένο Μάρτιο με τον πιο εμφατικό τρόπο. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο συναγερμός στον Έβρο δεν έληξε με την εκτόνωση της κρίσης κατά τον περασμένο Μάρτιο». Αυτά επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Απαντώντας δε σε ερώτηση για το τι θα κάνει η Ελλάδα την περίπτωση που η Τουρκία υλοποιήσει την απειλή της και πάει να τρυπήσει νοτίως της Κρήτης ο κ. Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε: «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές, ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε προσβολές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Σε αυτό νομίζω είμαστε σαφείς κι εγώ και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός».

Όσον αφορά στο περιστατικό στον Έβρο, ο κ. Παναγιωτόπουλος παρατήρησε ότι «όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από ένα εντελώς ψευδές δημοσίευμα που αναπαρήχθη στον ξένο Τύπο κι από αυτό ξεκίνησε η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας. Θεωρώ ότι εξηγήθηκαν όλα, δεν υπήρξε ποτέ καμία κατάληψη εδάφους βέβαια από ξένες δυνάμεις εδώ -τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στον Έβρο- αυτές τις μέρες, τα σύνορα είναι σαφή και οριοθετημένα.

Τα διαβήματα διαμαρτυρίας έγιναν διότι ότι όταν σε μία σε ένα μικρό κομμάτι εδάφους παραποτάμιο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Έβρου, την πολύ συγκεκριμένη και «δύσκολη» εδαφική φυσιολογία του Έβρου, όταν λοιπόν σε ένα μικρό τέτοιο τμήμα συγκεντρώνονται στρατιωτικές δυνάμεις εκατέρωθεν μιας οριοθετημένης αλλά πολύ δύσκολα διακριτής λόγω της φυσιολογίας συνοριακής γραμμής, τότε εγκυμονούν κίνδυνοι. Την επέλευση αυτών των κινδύνων, λόγω και της έντασης, ήθελε να αποτρέψει και το διάβημα που έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών για το οποίο αναφέρθηκε εκτενέστατα στην απάντηση του ο υπουργός κ. Νίκος Δένδιας.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του φράκτη επανέλαβε ότι «υπάρχουν αρκετές προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν και δεν είναι πάντα εύκολες σε κάποια σημεία του εδάφους. Ο στόχος είναι να γίνει το συντομότερο δυνατόν».